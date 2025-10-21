Regresan a Santo Domingo los 'Sábados Jóvenes' en la sala Gustavo Bueno
Martes, 21 de octubre 2025, 07:50
El centro joven de la sala Gustavo Bueno de Santo Domingo de la Calzada será la nueva ubicación de los 'Sábados Jóvenes' que se ... realizarán en la localidad desde este mes de octubre hasta marzo para jóvenes de entre 9 y 17 años.
Los niños de entre 9 y 12 años podrán acudir en horario de 18.00 a 20.00 horas y los adolescentes de entre 13 y 17 años de 20.00 a 21.30 horas. En él podrán realizar actividades de todo tipo con el objetivo de que tengan un espacio de referencia de reunión y encuentro.
Las inscripciones pueden realizarse a través de la página del Ayuntamiento www.santodomingodelacalzada.org, o escaneando el código QR del cartel. La actividad está organizada por la concejalía de Juventud y Servicios Sociales del Consistorio calceatense.
