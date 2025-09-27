El proyecto 'Camino Escena Norte' llega esta tarde a Santo Domingo
Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:30
El proyecto de intercambio cultural 'Camino Escena Norte' llega esta tarde al Teatro Avenida en Santo Domingo de la Calzada, a partir de las ... 18.30 horas, con el espectáculo de títeres para público infantil y familiar 'Nanay de la China' de la premiada Compañía gallega Pérez y Fernández.
Al finalizar el espectáculo habrá un coloquio con el público moderado por la actriz Begoña González Hidalgo de la Compañía Riojana Peloponeso Teatro.
La iniciativa despliega en esta edición una intensa programación de actividades en 60 sedes de seis comunidades, a través del ciclo de teatro, danza y nuevo circo Itinerario Constelaciones y de la programación expandida Camino Expandido, con encuentros, talleres, acciones de formación o estancias de creación.
