La parroquia recauda 15.000 euros para una tribu de Burundi

La parroquia de Santo Domingo de la Calzada ha recaudado ya más de 15.000 euros para ayudar a Burundi, considerado el país más ... pobre del mundo, donde vive la tribu más desfavorecida: los batwa.

Estos días está visitando la localidad de Santo Domingo el padre Apollinaire Bagayimbaga, rector de la Universidad de Ngozi en Burundi y compañero en los años 80 en el Seminario de Logroño del abad de la catedral y párroco, Francisco José Suárez. Así como el canónigo catedralicio Fernando Azofra, que ha aprovechado para agradecer la colaboración calceatense.

En los últimos años, la parroquia calceatense se ha significado por realizar una serie de acciones buscando un futuro mejor para los batwa, como un concierto del Coro de Voces Blancas y Femeninas Santísima Trinidad el pasado 14 de marzo o el reciente mercadillo solidario el 26 de julio, que han contribuido a favorecer la formación universitaria de los jóvenes en Burundi.

El padre Apollinaire ha explicado que el sacerdote calceatense Gerardo Capellán fundó en los años 60 una misión en Burundi, donde, desde entonces, fueron decenas de sacerdotes a evangelizar y ahora hay «una Iglesia joven, pero con muchas vocaciones». En concreto, Apollinaire destaca por su extraordinaria labor para facilitar el acceso de los batwa a la universidad. «Son los más pobres entre los pobres y no tienen nada pero sí que tienen derecho a formarse para preparar su futuro y, por eso, se está haciendo un gran esfuerzo desde la Universidad de Ngozi para que puedan estudiar», significó.

Con la ayuda de los calceatenses, entre otros, se ha conseguido que de los quince batwa que comenzaron sus estudios en la Universidad de Ngozi, cinco ya hayan terminado y «estén trabajando mucho y a gusto de todos».