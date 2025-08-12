LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Santo Domingo

La parroquia recauda 15.000 euros para una tribu de Burundi

Laura Lezana

Laura Lezana

Martes, 12 de agosto 2025, 07:44

La parroquia de Santo Domingo de la Calzada ha recaudado ya más de 15.000 euros para ayudar a Burundi, considerado el país más ... pobre del mundo, donde vive la tribu más desfavorecida: los batwa.

La parroquia recauda 15.000 euros para una tribu de Burundi