Nueva exposición en Fundación Caja Rioja de Santo Domingo

Fundación Caja Rioja ya muestra en su Centro de Santo Domingo de la Calzada la exposición de pintura 'Ajos, agua y figuración/desfiguración', de ... Pedro Vicente González Lacalle, un artista montañés, afincado desde hace más de un lustro en Cerezo de Río Tirón.

Dicha muestra, compuesta por un total de 28 piezas de pintura, podrá visitarse hasta el 22 de noviembre, de lunes a sábado, en horario de 18.00 a 21.00 horas.

Sus obras «interpretan las realidades para reflejarlas», según ha indicado el propio autor.