MSD Santo Domingo denuncia la pérdida de 567.000 euros de la UE para la Escuela Infantil

Laura Lezana

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:50

El grupo municipal Muévete Santo Domingo ha denunciado la pérdida de 567.000 euros en fondos europeos para la ampliación de la Escuela Infantil « ... por la desidia, la improvisación y la falta de gestión» del equipo de gobierno del Partido Popular y Por La Rioja.

