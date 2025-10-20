MSD Santo Domingo denuncia la pérdida de 567.000 euros de la UE para la Escuela Infantil
Lunes, 20 de octubre 2025, 08:50
El grupo municipal Muévete Santo Domingo ha denunciado la pérdida de 567.000 euros en fondos europeos para la ampliación de la Escuela Infantil « ... por la desidia, la improvisación y la falta de gestión» del equipo de gobierno del Partido Popular y Por La Rioja.
«La secuencia de hechos demuestra que el Ayuntamiento sabía desde abril que no iba a cumplir los plazos marcados para poder mantener la subvención. Lejos de actuar, el Consistorio no hizo nada», han explicado.
Según han afirmado, el 22 de mayo de 2025, la concejala responsable de Infancia, Mayores, Servicios Sociales y Juventud, Ainara Gordo, firmó un documento declarando el crédito no disponible para esta actuación y, «a partir de ese momento, el Consistorio decidió financiar la ampliación con fondos municipales».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión