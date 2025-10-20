MSD Santo Domingo denuncia la pérdida de 567.000 euros de la UE para la Escuela Infantil

El grupo municipal Muévete Santo Domingo ha denunciado la pérdida de 567.000 euros en fondos europeos para la ampliación de la Escuela Infantil « ... por la desidia, la improvisación y la falta de gestión» del equipo de gobierno del Partido Popular y Por La Rioja.

«La secuencia de hechos demuestra que el Ayuntamiento sabía desde abril que no iba a cumplir los plazos marcados para poder mantener la subvención. Lejos de actuar, el Consistorio no hizo nada», han explicado.

Según han afirmado, el 22 de mayo de 2025, la concejala responsable de Infancia, Mayores, Servicios Sociales y Juventud, Ainara Gordo, firmó un documento declarando el crédito no disponible para esta actuación y, «a partir de ese momento, el Consistorio decidió financiar la ampliación con fondos municipales».