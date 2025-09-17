Santo Domingo comienza hoy con las fiestas de Gracias y San Jerónimo Hermosilla

Desde hoy, Santo Domingo de la Calzada volverá a sumergirse en unas jornadas donde la cultura, la tradición y los calderetes protagonizarán las fiestas ... de Gracias y San Jerónimo Hermosilla.

Hoy será un día donde todos los actos darán comienzo bien entrada la tarde. A las 20.00 horas los gigantes y los cabezudos saldrán desde el teatro Avenida acompañados de las cuadrillas y de la charanga 'Los Gallitos' para llegar a la plaza de España, donde se realizará el disparo del cohete desde el balcón del Ayuntamiento. Así, tras escuchar el himno a la ciudad, la Corporación municipal encenderá la mecha que dará comienzo a estas fiestas que concluirán este viernes.

PROGRAMA DE HOY 20 00 horas. Salida de los gigantes y cabezudos desde el teatro Avenida. En 'las bolas' concentración de cuadrillas para ir al disparo junto a la charanga 'Los Gallitos'.

20 55 horas. Interpretación del himno a la ciudad minutos antes de que comiencen las fiestas en la plaza de España.

21 00 horas. Disparo del cohete desde el balcón del Ayuntamiento por la Corporación municipal para comenzar las jornadas festivas. A continuación, actuación de la charanga 'Los Gallitos' mientras las cuadrillas bailan al rededor de la fuente. Seguidamente, pasacalles que concluirá en la calle Madrid.

23 30 horas. Disco móvil a cargo de dj David de Rey en la calle San Jerónimo Hermosilla.

Mañana, día de Acción de Gracias, se celebrará la misa solemne en la catedral a las 11.00 horas y, a continuación, dará comienzo la procesión que concluirá en la plaza del Santo con los tradicionales volatines laterales y vítores a los patrones de la ciudad.

Por la tarde, a las 17.30 horas, arrancará la XLII edición del Festival de Calderetes de Patatas a la Riojana en el polígono industrial San Lázaro. Para este acto, el concejal de Festejos del Ayuntamiento calceatense, Óscar Reina, ha informado que se verá condicionado por cuestiones de seguridad y prevención de incendios por lo que únicamente estará permitido el uso de hornillos con gas para la elaboración de los calderetes, quedando prohibidas las hogueras.

«El Ayuntamiento ha esperado lo máximo posible para anunciar esta medida, confiando en que el riesgo de incendios pudiera descender. Sin embargo, para el día 18 de septiembre el nivel de riesgo en La Rioja es extremo debido a las altas temperaturas previstas, lo que obliga a aplicar esta restricción de manera estricta», ha explicado el edil.

Posteriormente, a las 20.00 horas se realizará la degustación de patatas a la riojana y el día finalizará con la actuación de la orquesta La Pasarela en la calle Madrid.

El viernes se celebrará el día de San Jerónimo Hermosilla que comenzará a las 10.30 horas con el homenaje en el que se realizará la ofrenda de una corona de laurel al monumento a Hermosilla. Tras la misa de las 11.00 será el turno de la procesión del hijo predilecto de la ciudad y concluirá con el himno cantado en la catedral. Finalmente, tras hinchables, espectáculo y degustación, llegará la traca y el castillo de fuegos artificiales para despedir las fiestas.