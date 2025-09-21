Festejos destaca el «gran éxito de participación» en el balance de las fiestas

Una abarrotada plaza de España tras el disparo del cohete de este miércoles.

Laura Lezana Santo Domingo Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:04 Comenta Compartir

Santo Domingo de la Calzada despidió este viernes sus fiestas de Gracias y San Jerónimo Hermosilla que sumergieron a la localidad en tres jornadas de devoción, agradecimiento y celebración.

Tras su conclusión, el concejal de Festejos realizó ayer un balance en el que destacó «el gran éxito de participación y la excelente acogida que han tenido todas las actividades programadas».

«Estamos muy satisfechos con el desarrollo de las fiestas. La gran respuesta del público demuestra que Santo Domingo de la Calzada sabe disfrutar de sus tradiciones con alegría, respeto y convivencia», afirmó. «Estas fiestas han vuelto a situar a nuestra ciudad como un referente cultural», continuó el concejal.

«Estas fiestas han vuelto a situar a nuestra ciudad como un referente cultural y por ello estamos muy satisfechos»

De esta manera, señaló la buena participación del público en los principales actos festivos «a pesar de celebrarse en días laborables» y destacó entre ellos el disparo del cohete, donde «se vivió con un ambiente inmejorable».

Así como el Festival de Calderetes de Patatas a la Riojana celebrado este jueves, que « volvió a brillar como una de las citas más queridas y participativas».