LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente En directo: el tiempo no puede con las ganas de fiesta
Una abarrotada plaza de España tras el disparo del cohete de este miércoles. L. LEZANA
Santo Domingo

Festejos destaca el «gran éxito de participación» en el balance de las fiestas

El concejal resalta los actos del disparo del cohete y el Festival de Calderetes como los más numerosos

Laura Lezana

Laura Lezana

Santo Domingo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:04

Santo Domingo de la Calzada despidió este viernes sus fiestas de Gracias y San Jerónimo Hermosilla que sumergieron a la localidad en tres jornadas de devoción, agradecimiento y celebración.

Tras su conclusión, el concejal de Festejos realizó ayer un balance en el que destacó «el gran éxito de participación y la excelente acogida que han tenido todas las actividades programadas».

«Estamos muy satisfechos con el desarrollo de las fiestas. La gran respuesta del público demuestra que Santo Domingo de la Calzada sabe disfrutar de sus tradiciones con alegría, respeto y convivencia», afirmó. «Estas fiestas han vuelto a situar a nuestra ciudad como un referente cultural», continuó el concejal.

«Estas fiestas han vuelto a situar a nuestra ciudad como un referente cultural y por ello estamos muy satisfechos»

De esta manera, señaló la buena participación del público en los principales actos festivos «a pesar de celebrarse en días laborables» y destacó entre ellos el disparo del cohete, donde «se vivió con un ambiente inmejorable».

Así como el Festival de Calderetes de Patatas a la Riojana celebrado este jueves, que « volvió a brillar como una de las citas más queridas y participativas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  2. 2 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  3. 3 Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre
  4. 4 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  5. 5 Y la plaza del Ayuntamiento fue una gran pista de baile
  6. 6 Fiestas de San Mateo: programa de hoy sábado 20 de septiembre
  7. 7 El himno de Logroño, en lengua de signos desde el balcón del Ayuntamiento
  8. 8 Trasladado un motorista en helicóptero al San Pedro tras sufrir una caída en Villaba de Rioja
  9. 9

    Que el ritmo no pare ni con la lluvia
  10. 10

    La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Festejos destaca el «gran éxito de participación» en el balance de las fiestas

Festejos destaca el «gran éxito de participación» en el balance de las fiestas