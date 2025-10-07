El Ayuntamiento de Santo Domingo no recoge voluminosos de las calles

María Caro Martes, 7 de octubre 2025, 07:57 Comenta Compartir

El PSOE de Santo Domingo de la Calzada denunció que la falta de recogida de voluminosos tan criticada este verano está provocada por el cambio de sistema de recogida, ya que el actual no contempla en su contrato la retirada de este tipo de residuos. «Durante este verano, los calceatenses hemos visto, y sufrido, como los enseres se dejaban en las zonas de contenedores y, pasaban los días, y ahí seguían. Pero aún más grave ha sido ver cómo, día tras día, bajo altas temperaturas veraniegas, la basura se acumulaba en el exterior de los contenedores, sin que nadie procediera a su recogida y limpieza de la zona», recordaba su portavoz, Beatriz salas. «Hemos oído versiones miles sobre el porqué de estas situaciones; alguna de ellas, como la existencia de un complot organizado al más puro estilo del guion de una novela. Sin embargo, creemos que estás situaciones, simplemente, son debidas a la pérdida de servicios en la ciudad por un cambio en el modelo de recogida de residuos sólidos urbanos, los del contenedor verde», explicaron.

Y es que, según expusieron, el 1 de julio de 2025, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada pasó de gestionar la recogida de basuras mediante subcontrata a una empresa privada (Valoriza), junto con la limpieza viaria, a adherirse al Consorcio de Recogida de Residuos Urbanos de La Rioja. «Desde el equipo socialista calceatense consideramos que no se ha informado a los vecinos de la importancia de este cambio y, mucho menos, de los servicios que, actualmente, el Ayuntamiento no presta a los ciudadanos. El consorcio de RSU de La Rioja no contempla este servicio, por lo que nuestro Ayuntamiento, actualmente, no presta este servicio y los ciudadanos debían haber sido informados».