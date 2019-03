Una celebración muy sonada Montserrat Martí Caballé. :: / EFE El Milenario y Jubilar promueven una surtida programación de conciertos JAVIER ALBO Santo Domingo Viernes, 29 marzo 2019, 07:04

La celebración del Milenario y Año Jubilar Calceatense va a ser sonada, con toda la literalidad que se pueda desprender de una programación que contiene más de cincuenta conciertos.

Muchos de ellos son de primer nivel, como el que el día 18 de mayo ofrecerá en la iglesia de San Francisco el Coro Sinfónico de La Rioja y su Coro Juvenil, dirigidos por John Rutter, considerado uno de los compositores y directores vivos más populares del mundo. En él interpretarán las piezas 'The Lord bless you and keep you', 'The Mass of the Children', 'Gloria' y 'A Gaelic Blessing'.

LOS DESTACADOS u22 de abril Aba Taano. u25 de abril Coro Vaticano. u18 de mayo John Rutter dirige al Coro Sinfónico de La Rioja. u8 de junio Orquesta Sinfónica de La Rioja. u19 de julio Montserrat Martí. u20 de julio Rioja Lírica y 'Musical Broadway'. u15 de agosto Concierto de campanas de los templos calceatenses.

El Coro Vaticano volverá por estos lares el 25 de abril para cantar la eucaristía de apertura del Año Jubilar, que estará presidida por el titular de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez. Será la séptima vez que el realmente denominado Coro de Cámara de la Academia Filarmónica Romana y de la Basílica de San Pedro del Vaticano, actúe en la ciudad calceatense, algo que se dice pronto pero que no es nada fácil. De hecho, es el lugar donde más veces ha actuado fuera de Roma.

Además, el 19 de julio quienes se acerquen al Teatro Avenida podrán escuchar a Montserrat Martí, hija de la gran soprano Montserrat Caballé, que habitualmente comparte escenario con el barítono Luis Santana y el pianista Antonio López. La lírica también tendrá acento riojano por la participación en el programa, en principio el 14 de agosto, del tenor de Cenicero, Miguel Olano, que ya actuó el año 2009 en la catedral de Santo Domingo de la Calzada con motivo de la clausura de la exposición La Rioja Tierra Abierta. Rioja Lírica, que ofrecerá varios espectáculos con diferentes temáticas, también engrosará este apartado.

Además, el programa incluye sendos conciertos del guitarrista riojano Pablo Sáinz Villegas y del Coro de RTVE, ambos en fecha por concretar. Este último ya actuó en la calceatense iglesia de San Francisco en julio del 2016. También de la Orquesta Sinfónica de La Rioja (8 de junio); el concierto de campanas que ofrecerá la asociación Amigos de la Música, y actuaciones del Coro de Administradores de Fincas de Madrid; de Aba Taano y su gospel africano, con el que ya han actuado un par de veces en la ciudad; Música antigua Thesavrus, Dúo Chamorro Simón (bandurrias); una misa riojana por la Escuela de Jotas y otras cuarenta actuaciones de coros y corales de La Rioja, País Vasco, Navarra, Madrid, Cantabria, Andalucía y Galicia.