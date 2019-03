Y, además, en mayo 'Burning', 'Marea' y otros grupos de rock

A estas actuaciones hay que sumar la aportación musical del Ayuntamiento, que, si no hay ningún cambio sobre lo ya anunciado, ha programado para el 4 de mayo el festival 'Suena Santo Domingo 2019', con la actuación estelar de Burning en su gira de despedida, y además, repartidos en los dos escenarios que se instalarán en la calle Madrid y paseo del Espolón, de los grupos Sex Museum, King Salami and The Cumberland 3, Los Pepes, Stupiditos, Los Conejos, Baikal y El Cuarto Verde. Acceso libre.

Solo una semana después, el 11 de mayo, sábado, en plenas fiestas patronales, el grupo de rock navarro Marea anticipa un llenazo de la plaza de España con el concierto de su gira de regreso a los escenarios con nuevo disco . La actuación ha sido organizada por Promociones Musicales Iregua y colabora el Ayuntamiento. Las entradas están ya a la venta en Ticketmaster España por 25 euros (más gastos de distribución).