San Vicente arranca este viernes con las fiestas de septiembre
Esta celebración, que concluirá el 10 de septiembre, arrancará a las 13.00 horas con el lanzamiento del cohete y el pregón anunciador
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:50
San Vicente de la Sonsierra se prepara para acoger las fiestas en honor a la Virgen de los Remedios que se celebrarán en la ... localidad del 5 al 10 de septiembre.
Comenzarán este viernes a las 13.00 horas con el pregón de inicio de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento donde también se realizará la coronación de la reina de fiestas, la dama de honor y la reina infantil. Posteriormente, se procederá al lanzamiento de cohete que contará con la charanga Los Gallitos.
Tras él, tendrá lugar el desentierro de la cuba con las tradicionales vueltas a la fuente y la jornada continuará con un encierro de reses bravas, un bingo musical, misa, toro de fuego y mucha música.
El domingo, además, contará con un 'recorrido rosa' a favor de la AECC en el que, con una camiseta rosa, se podrá acompañar a a las mujeres de la asociación en un pequeño recorrido por las calles del pueblo que comenzará en la plaza Botello. A las 12.00 horas, tras el recorrido, se realizará un reparto de bollos preñaos solidarios en beneficio de la AECC.
Asimismo, el Ayuntamiento de San Vicente ha adquirido las pulseras 'centinela' con el objetivo de prevenir la violencia por sumisión química a través de la adulteración de la bebida y estas se podrán adquirir hasta mañana en el Consistorio.
