LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fiestas de San Vicente en una imagen de archivo. M. S.

San Vicente arranca este viernes con las fiestas de septiembre

Esta celebración, que concluirá el 10 de septiembre, arrancará a las 13.00 horas con el lanzamiento del cohete y el pregón anunciador

Laura Lezana

Laura Lezana

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:50

San Vicente de la Sonsierra se prepara para acoger las fiestas en honor a la Virgen de los Remedios que se celebrarán en la ... localidad del 5 al 10 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  3. 3 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  4. 4 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  5. 5

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»
  6. 6

    «Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»
  7. 7

    El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo
  8. 8 La Avenida de Lobete prepara suelo para unas 270 viviendas
  9. 9 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  10. 10

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja San Vicente arranca este viernes con las fiestas de septiembre

San Vicente arranca este viernes con las fiestas de septiembre