San Román de Cameros reurbaniza la calle Diego de Ágreda

San Román de Cameros ha reurbanizado la calle Diego de Ágreda con financiación del Gobierno de La Rioja. La actuación ha contado con un presupuesto total de 79.580,81 euros y ha permitido la mejora de las redes de agua, así como la renovación del pavimento de la vía. La subvención del Ejecutivo regional ha sido de 70.785 euros, lo que equivale al 89% del total. La obra ha sido promovida por el Ayuntamiento camerano y ejecutada por la empresa Memed BG.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, visitó el pasado miércoles San Román de Cameros tras la intervención y estuvo acompañado del alcalde, Alfredo Santolaya. «Se trata de una actuación impulsada con objetivo de solucionar los problemas por el deterioro de los servicios por el uso y las inclemencias del tiempo, y que además ha servido para mejorar los accesos al municipio y renovar las redes de abastecimiento y saneamiento», declaró Osés. El consejero remarcó que supone «una mejora importante en la estética de este municipio, ya que se han empleado pavimentos empedrados, siguiendo con toda la belleza que tienen estas calles».

La red de abastecimiento consta de una nueva tubería, acometidas a las viviendas, válvula de compuerta y boca de riego en caso de incendio. Además, se ha ejecutado una red de alcantarillado compuesta por elementos de hormigón en masas y canales de piedra y losa, que incluye pozos de registro y tres conexiones a la red existente. Y se ha mejorado el drenaje de la calle mediante la instalación de un sumidero que alivia las aguas de escorrentía.

Por último, se ha ejecutado una nueva pavimentación de hormigón, con caída al eje de la calle y una pendiente mínima del 3%, como base al empedrado del vial. Los accesos a los inmuebles se han realizado con empedrado artístico, con motivos florales o similares. La intervención ha finalización con la adecuación de dos tramos de escalera y la instalación de diferentes elementos de cerrajería.

