San Román de Cameros renueva su frontón El presidente Gonzalo Capellán lo ha vistado después de las obras para las que se ha contado con 30.000 euros del Gobierno riojano

El Gobierno de La Rioja refuerza las infraestructuras deportivas en el Camero Viejo con la renovación del frontón de San Román de Cameros, que este domingo ha visitado el presidente de la Comunidad, Gonzalo Capellán.

La actuación, ejecutada por el Ayuntamiento y financiada por el Gobierno de La Rioja mediante una subvención nominativa de 30.000 euros, ha permitido restituir las condiciones de seguridad y uso de un espacio esencial para la práctica deportiva en la localidad, recuerda EFE.

El proyecto, con un presupuesto total de 30.149,13 euros, ha permitido resolver «importantes desperfectos que presentaban los muros y superficies del frontón, afectados por grietas, descuelgues de mortero y un deterioro acumulado a lo largo de los años», ha detallado el Ejecutivo, en una nota.

Las obras han incluido la retirada y sustitución de la valla superior por una estructura de mayor altura, el sellado de grietas mediante resinas técnicas, el enfoscado del trasdós del frontis y la pared izquierda con sistemas de refuerzo enmallados y la pintura integral de toda la instalación.

Estas intervenciones han mejorado la seguridad y la funcionalidad del recinto, garantizando unas condiciones óptimas para su uso.

Además de esta actuación, el Gobierno de La Rioja ha apoyado al municipio con distintas subvenciones en materia deportiva.

En 2024 destinó 1.266,25 euros a la adquisición de material deportivo y al saneamiento de las paredes del frontón. A su vez, en 2025 se ha concedido una ayuda adicional de 4.741,54 euros para nuevas actuaciones de reparación y saneamiento perimetral del espacio deportivo.

El convenio suscrito entre la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y el Ayuntamiento de San Román de Cameros establece, además, que la instalación deberá mantenerse destinada al uso deportivo durante un mínimo de diez años.

El objetivo es garantizar el aprovechamiento de la inversión y la continuidad de la actividad en el municipio.

El Ejecutivo ha recalcado que, con este tipo de actuaciones, «reafirma una política sostenida de mejora de las infraestructuras deportivas en toda la región, respaldada en los últimos años por una inversión global superior a 13 millones de euros», destinada a modernizar y adecuar instalaciones en municipios grandes y pequeños.

Esta apuesta continuada por el deporte como motor de cohesión territorial, ha precisado, impulsa la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables entre la población riojana, con lo que entiende que facilita que «cualquier ciudadano, viva donde viva, disponga de espacios seguros y de calidad para la actividad física».