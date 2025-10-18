La sala Entreviñas ofrece una nueva temporada con el rock por bandera

La nueva temporada 2025-2026 de la sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro, con un aforo de 700 personas, incluye a grupos referentes del rock ... nacional en un programa elaborado por Jarovi Promociones Artísticas.

Comenzará el sábado 15 de noviembre con la actuación de Ramoncín, que lleva a cabo la gira 'Celebración' por las principales ciudades del país, con motivo sus 70 años, que cumplirá el 25 de noviembre, y de sus cinco décadas sobre los escenarios. Las entradas anticipadas están a la venta en la web Mutick por 33 euros (incluye gastos de gestión) a las 22.00 horas. Por 70,20 euros (incluye gastos) se ofrece otro tipo de pase con el que se podrá acceder a las 21.00, conocer al artista, estar en la prueba de sonido y ocupar una posición preferente durante el concierto.

El viernes 28 de noviembre, a las 22.00 horas, tocará el grupo navarro de punk rock Lendakaris Muertos, que sigue con su gira 'XX años dándolo (casi) todo' (ahora 'XX+I Aniversario) en la que desde 2024 conmemoran sus dos décadas de trayectoria. La entrada está disponible en Musikaze por 22,6 euros (gastos incluidos).

El sábado 29 de noviembre habrá una cita con el recuerdo a los ochenta con Mescalina (homenaje a Héroes del Silencio, Radio Futura y El Último de la Fila). a las 22.00. La entrada anticipada cuesta 15 euros (más gastos) en la web de El Corte Inglés y en taquilla valdrá 20.

Como cierre de 2025, el sábado 20 de diciembre llegará Kaos Etíliko, grupo de punk rock de Salvatierra (Álava) nacido en 1997 que tuvo una primera etapa hasta 2000. En 2022 retomó su actividad con el cantante Zigor y nueva formación. La entrada vale 15 euros (más gastos) anticipada en Mutick y 25 en taquilla.

El año 2026 será intenso en la sala Entreviñas por la que pasará el viernes 30 de enero Koma. El cuarteto navarro continúa la presentación del disco 'Una ligera mejoría antes de la muerte' (2024) el primero de estudio de su nueva etapa después de seis años de parón (entre 2012 y 2018) y culminará con la grabación de un álbum en directo. Las entradas están a la venta por 22,50 euros (incluidos los gastos de gestión) en Musikaze.net.

Las entradas están a la venta para buena parte de los conciertos del recinto de Aldeanueva, que tiene un aforo de 700 personas

El 28 de febrero, a las 22.00 horas, actuará El Drogas que mostrará la evolución, experiencia y un repertorio de temas inmortales del músico navarro Enrique Villarreal (Barricada, La Venganza del Abuela y Txarrena). Las entradas se pueden adquirir por 29,7 euros (gastos de gestión incluidos) en Musikaze.net. En taquilla valdrán 32 euros.

El conjunto valenciano Benito Kamelas, que está de gira con su disco 'Justicia Poética' (2025) y el 14 de noviembre publicará una reedición de 'Sin trampa ni cartón' en el veinte aniversario de este álbum, regresará al recinto aldeano el sábado 14 de marzo. Y la banda andaluza Reincidentes, que el 28 de febrero publicó 'Peligro' (su disco veintidós), actuará el viernes 17 de abril.

Para la mayoría de los conciertos también se ofrece la posibilidad de comprar las entradas anticipadas en Aldeanueva de Ebro (Restaurante Venus y pub Luna), Arnedo (cervecería El Paso), Calahorra (Multiocio), Alfaro (Foto Rodríguez) y Corella (El Bar-Quin).

Por otro lado, para las fiestas de invierno de la localidad, se ha confirmado a La Reina del Pop (tributo a La Oreja de Van Gogh) en la sala Entreviñas el sábado 3 de enero de 2026.