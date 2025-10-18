LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Drogas durante su concierto en RockLand de Santo Domingo de La Calzada en 2024. SANDA

Aldeanueva de Ebro

La sala Entreviñas ofrece una nueva temporada con el rock por bandera

El Drogas, Ramoncín, Lendakaris Muertos, Koma, Benito Kamelas, Reincidentes, Kaos Etíliko y bandas tributo actuarán en 2025-2026

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:35

Comenta

La nueva temporada 2025-2026 de la sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro, con un aforo de 700 personas, incluye a grupos referentes del rock ... nacional en un programa elaborado por Jarovi Promociones Artísticas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  4. 4

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones
  9. 9 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La sala Entreviñas ofrece una nueva temporada con el rock por bandera

La sala Entreviñas ofrece una nueva temporada con el rock por bandera