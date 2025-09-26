LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del libro 'A tumba abierta' ayer en Rincón de Soto. S. D.

Rincón inicia hoy sus fiestas de San Miguel con cohete, música y vacas

Este jueves se presentó el libro 'A tumba abierta' de Elías López y el día 6 comenzará el curso de la escuela de jotas

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:11

Rincón de Soto celebra desde hoy y hasta el lunes las fiestas de San Miguel. En esta primera jornada destaca el lanzamiento del cohete del chupinazo a las 20.00 horas desde el balcón del Ayuntamiento. Contará con la presencia de las autoridades municipales y los representantes de las fiestas (juveniles, infantiles y pareja de mayores). Después de la explosión comenzará la animación musical con la charanga La Pacheca en la Plaza Gallarza.

Estos festejos tienen como protagonistas a las reses bravas y hoy se ha programado el primer encierro, a las 22.45 horas, con la ganadería El Chato de Valtierra.

Al finalizar actuará en formato acústico Daniel Subero y Mario, en la Plaza Gallarza y habrá djs en la Peña La Ojera.

Por otro lado, dentro de las actividades culturales que acoge la localidad, ayer por la tarde tuvo lugar la presentación del libro 'A tumba abierta' del rinconero Elías López, en la casa de cultura Antonio García, acto que incluyó música en directo. Y el 6 de octubre, a las 19.00 horas, arrancará en dicho recinto el curso de la escuela de jotas dirigida por Ainara Martínez. Los interesados en aprender jotas, pasacalles, pasodobles y rancheras pueden inscribirse a través del teléfono 636 83 24 49.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4

    Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en La Rioja Alavesa
  5. 5

    El buen tiempo mejora la calidad por días y alargará la vendimia hasta entrado octubre
  6. 6 Eman Akram reúne más de 8.200 firmas para poder llevar el hiyab en el IES Sagasta
  7. 7 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  8. 8

    Víctor Puri, el ruiseñor de Logroño
  9. 9 El mercado inmobiliario riojano se recalienta: un 45% más de hipotecas
  10. 10 Denuncian que Logroño envía a agentes de Violencia de Género a regular el tráfico en San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Rincón inicia hoy sus fiestas de San Miguel con cohete, música y vacas

Rincón inicia hoy sus fiestas de San Miguel con cohete, música y vacas