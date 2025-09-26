Rincón inicia hoy sus fiestas de San Miguel con cohete, música y vacas Este jueves se presentó el libro 'A tumba abierta' de Elías López y el día 6 comenzará el curso de la escuela de jotas

Sanda Sainz Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:11

Rincón de Soto celebra desde hoy y hasta el lunes las fiestas de San Miguel. En esta primera jornada destaca el lanzamiento del cohete del chupinazo a las 20.00 horas desde el balcón del Ayuntamiento. Contará con la presencia de las autoridades municipales y los representantes de las fiestas (juveniles, infantiles y pareja de mayores). Después de la explosión comenzará la animación musical con la charanga La Pacheca en la Plaza Gallarza.

Estos festejos tienen como protagonistas a las reses bravas y hoy se ha programado el primer encierro, a las 22.45 horas, con la ganadería El Chato de Valtierra.

Al finalizar actuará en formato acústico Daniel Subero y Mario, en la Plaza Gallarza y habrá djs en la Peña La Ojera.

Por otro lado, dentro de las actividades culturales que acoge la localidad, ayer por la tarde tuvo lugar la presentación del libro 'A tumba abierta' del rinconero Elías López, en la casa de cultura Antonio García, acto que incluyó música en directo. Y el 6 de octubre, a las 19.00 horas, arrancará en dicho recinto el curso de la escuela de jotas dirigida por Ainara Martínez. Los interesados en aprender jotas, pasacalles, pasodobles y rancheras pueden inscribirse a través del teléfono 636 83 24 49.