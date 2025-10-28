Renovación de la red de abastecimiento en la Avenida de Alfaro de Rincón de Soto

El Ayuntamiento de Rincón de Soto ha tenido que llevar a cabo una obra inesperada en un tramo de la Avenida de Alfaro, junto al ... parque infantil, de dirección única. Está cortado al tráfico desde principios de mes y el carril situado al otro lado del parque se utiliza de forma provisional para el paso de vehículos en los dos sentidos de circulación.

Según explica el alcalde, Javier Martínez Llorente, «se rompió el desagüe de la red municipal en este punto, que estaba muy profundo, a unos tres metros. Requirió una intervención de urgencia para sanearlo y al abrir comprobamos que había que levantar mucho». Ante esta situación el Consistorio decidió aprovechar y sustituir la tubería de abastecimiento de agua de boca, así como la red de saneamiento y la pavimentación. La empresa Excavaciones Saymar se ocupa de ejecutar estos trabajos.

«Disponíamos de un presupuesto para otra calle, pero debido a este imprevisto hemos decidido destinarlo aquí y el próximo año continuaremos con otros proyectos de reurbanización de calles», indica Martínez.