Comienza la renovación del césped del campo de fútbol de Rincón de Soto

El Ayuntamiento de Rincón de Soto lleva a cabo un proyecto para sustituir el césped artificial del campo municipal de fútbol San Miguel por otro ... nuevo. El actual data del año 2010 y, a pesar de los trabajos de mantenimiento realizados para prolongar su vida útil, esta ha llegado a su fin, motivo que hace necesaria una renovación que comenzó ayer.

El pavimento consta de unas medidas de juego de 100 por 63 metros y sumando las bandas de seguridad de los laterales y fondos hace un total de 102,30 por 65. Es decir, una superficie total de 6.650 metros cuadrados.

Se ha desgastado, tanto por la incidencia de los rayos UVA como por el uso de los equipos de todas las categorías del Club Atlético River Ebro y no cumple los requisitos tanto técnicos como deportivos, además de poder ocasionar lesiones en los jugadores.

La actuación incluye el desmontaje, retirada y acopio de equipamiento deportivo y comprobación del terreno; la revisión de la red de drenaje y riego; la retirada de la hierba artificial existente; la colocación del nuevo, también sintético; y la reinstalación del equipamiento deportivo.

La ejecución de estos trabajos fue adjudicada a Mondo Ibérica S.A.U. por 131.267,48 euros (IVA incluido). Si el tiempo lo permite en tres semanas finalizará la intervención. En principio durante el fin de semana retirarán el viejo y a partir de mañana lunes iniciarán la instalación del nuevo.

Demanda vecinal de mejora

Mientras duren las obras, los equipos del River Ebro cumplirán con las competiciones jugando en el campo de San Bartolomé de Aldeanueva de Ebro. Respecto a los entrenamientos, la plantilla de Preferente utilizará las instalaciones de La Manzanera de Autol, la escuela de fútbol base estará en el anexo de Rincón y los juveniles también acudirán puntualmente al colegio San Agustín de Calahorra.

El alcalde rinconero, Javier Martínez Llorente, destaca que esta es una obra importante que responde a la demanda de los vecinos y favorece la práctica deportiva, además de mejorar la seguridad de los futbolistas a la hora de evitar lesiones. Asimismo, recuerda que cuenta con una financiación de 100.000 euros del Gobierno de La Rioja gracias a un convenio del Ayuntamiento con la Consejería de Deportes.