Trabajos en el campo de fútbol de Rincón de Soto, ayer. LR

Comienza la renovación del césped del campo de fútbol de Rincón de Soto

Los trabajos fueron adjudicados a Mondo Ibérica por 131.267 euros y cuentan con una ayuda de 100.000 euros de la Consejería de Deporte

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:21

El Ayuntamiento de Rincón de Soto lleva a cabo un proyecto para sustituir el césped artificial del campo municipal de fútbol San Miguel por otro ... nuevo. El actual data del año 2010 y, a pesar de los trabajos de mantenimiento realizados para prolongar su vida útil, esta ha llegado a su fin, motivo que hace necesaria una renovación que comenzó ayer.

