Regresan a Santurde las Jornadas del Oja en su octava edición el próximo 25 de octubre

Laura Lezana Lunes, 20 de octubre 2025, 08:59 Comenta Compartir

El salón de actos del Ayuntamiento de Santurde de Rioja acogerá el próximo sábado, 25 de octubre, las Jornadas del Oja en su edición número VIII.

Con el objetivo de ensalzar el valor de su entorno, la cita comenzará a las 09.45 horas con José Luis Agustín Tello y su conferencia titulada 'La administración de justicia en el siglo XVII. Algunos ejemplos del Alto Najerilla'. Continuarán con José María García Calvo, quien explicará la función y significado de los toques de campana.

Después, llegará el doctor en Biología y profesor de la Universidad de Salamanca Gonzalo García Baquero, con 'Flora y vegetación del Alto Oja'; y concluirán con Benjamín Blanco Rocandio y Luis Vicente Elías Pastor y su ponencia sobre la caza tradicional en la Sierra de la Demanda.

Temas

Santurde de Rioja