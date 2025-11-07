Refuerzo de la seguridad vial en la carretera LR-113 entre Villavelayo y Burgos

El tramo de la carretera autonómica LR-113 entre Villavelayo y el límite de La Rioja con la provincia de Burgos recuperó ayer la ... completa normalidad del tráfico tras la finalización de las obras de ensanche y mejora ejecutadas por el Gobierno de La Rioja con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento.

Esta actuación, cuyo presupuesto de adjudicación ascendió a 4.742.256 euros, ha permitido la adecuación de un trayecto de 10,450 kilómetros de longitud. Las obras, que comenzaron en el primer trimestre de 2024, han sido efectuadas por la UTE Villavelayo LR-113, formada por las empresas Riojana de Asfaltos e Ismael Andrés.

El proyecto se ha dividido en dos tramos: desde el límite de la Comunidad Autónoma con Burgos hasta Canales de la Sierra (kilómetro 0 al 6,120); y entre Canales de la Sierra y Villavelayo (kilómetro 6,880 al 10,450).

Además, se han realizado actuaciones como la mejora del drenaje longitudinal, limpieza, nuevas obras de drenaje y la renovación de la señalización horizontal y vertical, entre otras.