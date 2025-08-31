Un pueblo bravo: Villar de Torre reparte 2.000 raciones de patatas La localidad cumplió con un festival que cumplía su 28ª edición y volvió a atraer a numeroso público

Villar de Torre ha vuelto a demostrar este domingo que es un pueblo muy bravo. Bravos sus vecinos y bravas sus patatas, que volvieron a atraer a multitud de fieles de este festival gastronómico que cumplía su 28ª edición.

Casi setenta voluntarios de la Asociación Cultural San Juan Bautista han sido los artífices de un nuevo éxito de participación. A las cazuelas entraron 650 kilos de patatas, 125 de mahonesa y 84 de tomate, sin olvidar el picante para darle calor al guiso. Y se acabaron. Más de 2.000 raciones se han repartido en un ambiente festivo de camaradería y alegría, aderezado por la música. I

«Es un festival distinto, único y creo que eso lo hace muy atractivo», explica Cristina del Pozo, de la Asociación San Juan Bautista, sobre un plato elegido por sus vínculos históricos. «Villar siempre ha sido patatero. El que no cultivaba trabaja en almacenes o estaba relacionado con el sector. Así que tiene mucho que ver con nosotros», añade.

Solo dos años de covid y un año por la lluvia han impedido la celebración de esta cita ya arraigada en el verano culinario de La Rioja y que cuenta con fieles. Tanto que aunque el reparto comenzaba a las 13.00 horas, a mediodía ya había una larga fila esperando las cazuelitas de barro con el manjar y unos buenos trozos de pan para untar la salsa. A la jornada le ha acompañado también el tiempo. Solo al final se ha dejado sentir la lluvia, cuando la digestión ya estaba hecha y el pueblo satisfecho por haber demostrado un año más que a bravos hay pocos que ganen a los gallotes.