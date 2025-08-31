LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una larga fila de personas espera turno para su ración de patatas bravas. Santi León

Un pueblo bravo: Villar de Torre reparte 2.000 raciones de patatas

La localidad cumplió con un festival que cumplía su 28ª edición y volvió a atraer a numeroso público

V. S.

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:05

Villar de Torre ha vuelto a demostrar este domingo que es un pueblo muy bravo. Bravos sus vecinos y bravas sus patatas, que volvieron a atraer a multitud de fieles de este festival gastronómico que cumplía su 28ª edición.

Casi setenta voluntarios de la Asociación Cultural San Juan Bautista han sido los artífices de un nuevo éxito de participación. A las cazuelas entraron 650 kilos de patatas, 125 de mahonesa y 84 de tomate, sin olvidar el picante para darle calor al guiso. Y se acabaron. Más de 2.000 raciones se han repartido en un ambiente festivo de camaradería y alegría, aderezado por la música. I

«Es un festival distinto, único y creo que eso lo hace muy atractivo», explica Cristina del Pozo, de la Asociación San Juan Bautista, sobre un plato elegido por sus vínculos históricos. «Villar siempre ha sido patatero. El que no cultivaba trabaja en almacenes o estaba relacionado con el sector. Así que tiene mucho que ver con nosotros», añade.

Solo dos años de covid y un año por la lluvia han impedido la celebración de esta cita ya arraigada en el verano culinario de La Rioja y que cuenta con fieles. Tanto que aunque el reparto comenzaba a las 13.00 horas, a mediodía ya había una larga fila esperando las cazuelitas de barro con el manjar y unos buenos trozos de pan para untar la salsa. A la jornada le ha acompañado también el tiempo. Solo al final se ha dejado sentir la lluvia, cuando la digestión ya estaba hecha y el pueblo satisfecho por haber demostrado un año más que a bravos hay pocos que ganen a los gallotes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  2. 2 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  3. 3

    La Laurel ya no es lo que era
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  6. 6

    La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja
  7. 7

    Domingo de fiesta y ciclismo por La Rioja
  8. 8

    Nájera, sin agua tras un reventón en la calle Palomares
  9. 9 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  10. 10 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un pueblo bravo: Villar de Torre reparte 2.000 raciones de patatas

Un pueblo bravo: Villar de Torre reparte 2.000 raciones de patatas