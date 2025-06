El PSOE reclama hacer cumplir la normativa que prohíbe el paso del ganado por el casco urbano de Clavijo

Diego Marín A. Logroño Viernes, 27 de junio 2025, 18:55 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Clavijo ha reclamado en el pleno municipal, mediante una moción, que se haga cumplir la normativa municipal sobre la prohibición de la circulación de ganado por el casco urbano. Según explica el concejal socialista René Larumbe, «se trata de reforzar la vigilancia y control del cumplimiento de la ordenanza mediante la colaboración activa de la alcaldía y los servicios municipales, así como de establecer un protocolo de actuación inmediata ante la detección de ganado, incluyendo la identificación de los responsables y la tramitación de las sanciones correspondientes».

Larumbe propuso una campaña informativa dirigida a ganaderos, vecinos y visitantes para recordar la prohibición y la instalación de señales. La moción fue rechazada al abstenerse el equipo de Gobierno del PP y obtener solo el voto a favor del edil del PSOE, por lo que no logró el quorum suficiente. «Es cierto que, como todos en los pueblos, hay ganado, y me he comprometido a apercibir por escrito a quien incumpla la ordenanza si bien el Ayuntamiento no tiene capacidad sancionadora a este respecto, es la Guardia Civil», aclara el alcalde de Clavijo, Pedro Muro.

Por otra parte, el PSOE también propuso realizar un inventario actualizado de todas las áreas de juego infantil con información sobre su estado, accesibilidad, materiales y equipamientos. En este caso, el edil socialista retiró la moción ante las explicaciones del equipo de Gobierno. «Recientemente hemos instalado nuevos juegos infantiles en La Unión y retirado los elementos no homologados, además de comprometernos a hacer un seguimiento», advierte Pedro Muro. No obstante, Larumbe anuncia que, si no se cumple el compromiso, volverá a presentar la moción.