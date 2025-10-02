La prueba ciclista Orbea Gravel cuelga el cartel de todo lleno

Marta Hermosilla Garrido Jueves, 2 de octubre 2025, 08:20 Comenta Compartir

Con todo lleno. Así es cómo se presenta la cuarta edición de la Orbea Gravel Rioja Alavesa. La prueba ciclista, que ya se ha convertido en una de las citas más consolidadas y esperadas del año dentro de esta disciplina, ha agotado la totalidad de sus inscripciones cerca de un mes antes de su puesta en marcha durante el último fin de semana de octubre, del 23 al 25.

Vendrán ciclistas de más de diez nacionalidades y habrá dos tipos de recorridos diferenciados por su dificultad. Para los más experimentados, estará el 'Long Track' de 102 kilómetros y 2.150 metros de desnivel, mientras que los ciclistas noveles podrán disfrutar del mar de viñedos de la comarca gracias al recorrido de 54 kilómetros y 1.000 metros de desnivel.

Ambas pruebas están completas al agotarse las 1.000 plazas disponibles para cada una de ellas. Sin embargo, la organización ha habilitado una lista de espera para ocupar aquellos lugares libres por bajas que se pudieran dar antes de la celebración del evento.

La Orbea Gravel Rioja Alavesa ha vuelto a superar todas las expectativas. Después de años de grandes éxitos, esta cuarta edición llega a Laguardia con una apabullante acogida entre aquellos que aman el ciclismo y la cultura en torno al vino a partes iguales. Y es que, esta no es una carrera al uso, ya que además de las rutas propias de cualquier competición, también habrá charlas, visitas guiadas por el casco histórico de la villa amurallada, catas en bodegas emblemáticas de la región y degustaciones de productos locales.

