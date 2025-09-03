Un proyecto Leader acondiciona un mirador en la torre-fuerte de Arnedillo

La torre-fuerte del siglo XII de Arnedillo se va a convertir en unos meses en un nuevo recurso turístico para amplia oferta que ... presenta la villa del Alto Cidacos. Dentro de un proyecto financiado por la iniciativa Leader, el Ayuntamiento de Arnedillo ha comenzado los trámites para crear un acceso al torreón, hasta el que actualmente no se puede llegar, y crear un mirador justo en ese punto en el inicio de la ruta de las ermitas.

A finales de 2021, el Gobierno de La Rioja destinó 110.536,05 euros a consolidar y derribar cualquier derrumbe de un edificio levantado como atalaya sobre la peña, sobre el cementerio y puente sobre el Cidacos, cuyas primeras referencias se remontan al año 1170, cuando formaba parte de la villa que Alfonso VIII dio a la catedral de Calahorra y a su obispo Rodrigo.

Ahora, va a ser una atalaya más para el turismo en la villa. «Pretendemos acondicionar todo el camino que va por detrás del cementerio para dar acceso al torreón y crear una pasarela y mirador de madera anclado a la peña inferior, adonde la gente pueda subir y disfrutar de unas vistas espectaculares», describe el alcalde arnedillense, Pedro A. Montalvo.

Presentado a las ayudas Leader, el proyecto cuenta con un presupuesto de 68,259,34 euros para el acceso peatonal, implantar las medidas de seguridad, habilitar la pasarela, supervisión arqueológica... Todavía sin plazos, uno de los pasos lo anunció ayer el Boletín Oficial de La Rioja, al someter a información pública por veinte días la construcción del acceso y el mirador, proyecto que queda expuesto al público por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación.