El proyecto plantea crear un mirador desde el torreón, ubicado sobre el cementerio y el puente del Cidacos. E. P.

Un proyecto Leader acondiciona un mirador en la torre-fuerte de Arnedillo

Las obras, con un coste de 68.259 euros, darán acceso al entorno para convertirlo en recurso turístico tras una primera intervención en 2021

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:54

La torre-fuerte del siglo XII de Arnedillo se va a convertir en unos meses en un nuevo recurso turístico para amplia oferta que ... presenta la villa del Alto Cidacos. Dentro de un proyecto financiado por la iniciativa Leader, el Ayuntamiento de Arnedillo ha comenzado los trámites para crear un acceso al torreón, hasta el que actualmente no se puede llegar, y crear un mirador justo en ese punto en el inicio de la ruta de las ermitas.

