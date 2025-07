La protesta de los vecinos de Alberite: «¡Piscinas ya y no en Navidad!»

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 2 de julio 2025, 21:54 | Actualizado 22:09h. Comenta Compartir

Más de 200 personas se concentraron este miércoles frente al Ayuntamiento de Alberite para protestar por el hecho de que aún no hayan abierto las piscinas municipales ... . Y lo hicieron entonando cánticos como «¡Piscinas ya, no en Navidad!», «¡Con el sol que está pegando me estoy deshidratando!» y «¡Alcaldesa, dimisión, danos nuestro chapuzón!».

El Ayuntamiento de Alberite, que normalmente abre las piscinas a principios de junio, licitó el mes pasado la gestión de las instalaciones por 75.043,18 euros y 86 días, y la explotación del bar por 5.324 euros, y los dos procedimientos quedaron desiertos a pesar de haberlos convocado de forma abierta y urgente. El contrato vigente y prorrogado con Ocio Sport Rioja, empresa que ha presentado voluntariamente ante el Juzgado el concurso de acreedores, se ha disuelto y el equipo de Gobierno local (PP) emitió un bando el 19 de junio en el que anunciaba que «las piscinas abrirán en los próximos días» al iniciar una nueva licitación urgente. De momento, dos semanas después, nada ha trascendido y las piscinas continúan cerradas. Alba Gil, vecina de Alberite de 29 años, fue una de las organizadoras de la protesta porque «estamos ya en julio y aún no tenemos piscinas en el pueblo». «El Ayuntamiento aún no nos ha dado explicaciones y los vecinos estamos súper enfadados y desinformados, no sabemos las causas ni motivos, cada vez nos dicen una cosa diferente y el caso es que todavía no tenemos una fecha de apertura», explicó Alba. Según esta joven, «cada uno dice una cosa, unos que es culpa de la empresa, otros que de la secretaria... pero como la gente no está informada, hay diferentes versiones y no sabemos nada porque nadie ha dado explicaciones». La realidad es que ya ha pasado la primera ola de calor del verano y en Alberite, donde solo una urbanización cuenta con piscina privada, no se ha abierto la piscina pública. Así, durante el pasado fin de semana, gracias a la generosidad de los vecinos de esa privilegiada urbanización, la piscina privada casi parecía la pública de la localidad. «La gente se ha buscado la vida, nos hemos apañado en el río también pero tenemos constancia de que ha habido gente que se ha ido a las piscinas de Albelda y Ribafrecha», afirmó Alba. Ampliar Las piscinas municipales de Alberite, cerradas en la tarde de este miércoles. D.M.A. «Sin salir de casa y a 30 grados» Otra de las organizadoras de la protesta fue Paula Sicilia, también vecina del pueblo y de 27 años, quien señaló que «llevamos casi un mes sin respuesta del Ayuntamiento cuando todos los años se suele abrir la piscina el 9 de junio, nos dan largas, no dan respuesta y no sabemos nada». Una de las directrices de la manifestación vivida este miércoles era el pacifismo, además de ser apolítica. Hubo, pese a la crítica, buen humor y buen ambiente, con hamacas y toallas sobre el cemento de la plaza. Vecinos de todas las edades, niños, jóvenes, adultos y mayores acudieron a la cita y reclamaron la apertura del servicio público. «Hemos creado un movimiento ciudadano que se llama 'Alberite Despierta' para que esté desvinculado de cualquier partido político y que busca que tengamos servicios de calidad», subrayó Paula. Para ella, la primera ola de calor la ha vivido «sin salir de casa y a 30 grados». «Aquí solo hay una urbanización con piscina y ha servido de refugio para muchos ciudadanos pero el resto hemos pasado la ola de calor como hemos podido, en el río o en casa», reconocía Paula.

