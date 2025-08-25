La primera biblioteca de Sorzano recibe el nombre del maestro Gregorio Remírez El consultorio médico ha sido bautizado en honor a Ignacio Pascual Castroviejo, hijo del pueblo y médico referente en neurología pediátrica

Diego Marín A. Logroño Lunes, 25 de agosto 2025, 08:23 Comenta Compartir

Sorzano inauguró el pasado sábado su nueva y primera biblioteca municipal, bautizada con el nombre del vecino Gregorio remírez Aranzadi. Y ayer también se celebró el cambio de la denominación del consultorio médico, dedicado en este caso a Ignacio Pascual Castroviejo. En el primer caso la sala abierta dispone de una exposición de fotografías de la Cofradía Virgen del Roble sobre la romería de las doncellas con las mejores imágenes presentadas al concurso convocado el pasado mes de mayo.

Gregorio Remírez, de 80 años, maestro jubilado y exedil de Sorzano, publicó el libro 'Fundación de una Escuela de Primeras Letras en Sorzano' (2023) y es el cicerone de la localidad, por eso el equipo de Gobierno local ha querido dedicarle la biblioteca. «El que siembra, siempre recoge. Sorzano homenajea a Goyo como ejemplo de generosidad, entrega y amor a nuestro pueblo, ha trabajado incansablemente para rescatar nuestra historia y preservar su identidad», explicó en su discurso de inauguración el alcalde, Javier Poyales.

«Su estudio constante de nuestro archivo, su implicación con asociaciones e instituciones del pueblo, su dedicación como profesor y su compromiso hacen de él un referente en nuestra comunidad y queremos reconocer esa labor, devolviendo, aunque sea en parte, lo que él nos ha dado», expuso el alcalde de Sorzano, recordando que Gregorio Remírez fue maestro en la escuela del pueblo, cuyo edificio acoge ahora la biblioteca. Esa es la razón por la que el espacio del antiguo colegio, la sala dedicada a la biblioteca, lleva el nombre de Gregorio remírez Aranzadi, «para que su nombre quede unido para siempre al conocimiento y la cultura de nuestro pueblo», subrayó Javier Poyales.

El edificio que hasta hace unos años se utilizó como unidad del CRA Moncalvillo es un edificio centenario en una localidad con una importante historia educativa. Y es que Sorzano contó con una Escuela de Primeras Letras, que, fundada en 1744, se estima que puede ser la más antigua de La Rioja. Incluso contó con un aula de gramática latina. A pesar de ese bagaje educativo, nadie en el pueblo recuerda que haya habido alguna vez biblioteca municipal. Hasta ahora.

Por otra parte, cabe recordar que Ignacio Pascual Castroviejo (Sorzano, 1934-Madrid, 2022), a quien se ha dedicado el consultorio médico, fue un reconocido médico, jefe del Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Temas

Sorzano