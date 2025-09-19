El presupuesto para cubrir el frontón de Los Molinos de Ocón suma 300.000 euros El recinto cuenta con 1.021 metros cuadrados de los cuales 575 corresponden al frontón y el resto a una zona verde

Sanda Sainz Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:55 Comenta Compartir

El proyecto denominado 'construcción de espacio social y cultural para convivencia, ocio y sociabilidad del municipio de Los Molinos de Ocón', consistente en la cubrición del antiguo frontón municipal, se licita por un precio base de 299.999,99 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. El Ayuntamiento de Ocón recibe las ofertas hasta el 2 de octubre, a las 23,59 horas.

Con esta intervención se pretende dotar al pueblo de un lugar apropiado para poder realizar eventos culturales de todo tipo (además de deportivos) sin depender de las condiciones climatológicas y teniendo en cuenta que no hay en la localidad un espacio de reuniones cubierto de tal envergadura.

El recinto cuenta con 1.021 metros cuadrados de los cuales 575 corresponden al frontón y el resto a una zona verde.

Temas

Ocón