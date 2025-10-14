El PP de Rodezno advierte del cobro irregular de la tasa de agua y de basura del Ayuntamiento
Martes, 14 de octubre 2025, 07:59
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Rodezno advirtió al equipo de gobierno del cobro irregular de la tasa de agua y basuras correspondiente al ... segundo trimestre del actual ejercicio, «derivada de la modificación de una ordenanza fiscal aprobada definitivamente y publicada en el BOR el día 22 de enero de este año, y consecuencia del confiscatorio e injusto tasazo impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez», denunciaron a través de un comunicado.
Tal y como denunció la concejal portavoz del Partido Popular –sustituida tras una moción de censura– Laura Canta, al amparo de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, «cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de esta, tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural».
