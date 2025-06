Las piscinas municipales de Alberite, sin fecha de apertura ni empresa gestora

Diego Marín A. Logroño Martes, 17 de junio 2025, 17:56 Comenta Compartir

La apertura de las piscinas municipales de Alberite no está nada clara para este verano. La licitación del servicio de gestión de las instalaciones que el Ayuntamiento había ofrecido por una base de 75.043,18 euros (IVA incluido) para 86 días, a partir del 1 de julio, ha quedado desierta, a pesar de establecer un procedimiento abierto y por tramitación urgente. No se ha presentado ninguna oferta. El Consistorio de Alberite adjudicó el año pasado este contrato a Ocio Sport por 72.597,16 euros y un año de plazo, con posibilidad de prorrogarlo dos más, pero los problemas de la empresa, que adeuda el sueldo de varios meses a más de un centenar de trabajadores y que ha presentado ante el Juzgado de forma voluntaria el concurso de acreedores, parece haber motivado al equipo de Gobierno de Alberite no renovar el contrato y licitar uno nuevo.

Pero el resultado no ha sido el esperado y ahora mismo las piscinas municipales no cuentan con una empresa que se haga responsable de su apertura este verano. Tampoco se ha podido conceder la explotación del bar de las instalaciones, ofertado por una base de 5.324 euros, e igualmente desierto por no haber recibido oferta alguna. El año pasado también se ofreció este servicio mediante licitación y fue concedido a Gema Rosa Quintero por 3.025 euros, cuando la base era de 2.420.

Diario La Rioja ha intentado recoger explicaciones por parte del Ayuntamiento de Alberite y no ha obtenido respuesta. Sí lo ha hecho el PSOE, en la oposición, que critica «la falta de previsión mostrada por el equipo de Gobierno». Los socialistas señalan que la licitación del bar ha duplicado la base, «cantidad a todas luces excesiva, lo que se confirma por la ausencia de ofertas». Y en cuanto al contrato de gestión de las piscinas señalan que ha resultado igualmente desierto lo atribuyen a «la tardía resolución del contrato con Ocio Sport». «Mención especial requiere señalar que el contrato se iniciaba el 1 de julio, cuando es habitual que las piscinas se abran el 9 de junio», añade el PSOE, que califica la previsión y planificación como «insuficiente» y «caótica».