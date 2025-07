Los 35 perros continúan en la casa de Quel cuya inquilina fue desahuciada

Sanda Sainz Jueves, 3 de julio 2025, 20:15 Comenta Compartir

Los 35 perros o más descubiertos en una casa de la Avenida de la Santa Cruz de Quel después del desahucio de su inquilina, permanecen este jueves en el edificio ante la falta de soluciones. Los alguaciles del Ayuntamiento accedieron para darles agua y comida, como había hecho el miércoles por la tarde la protectora de Logroño Animales Rioja. Esta entidad ha presentado una denuncia ante el Seprona y ha adjuntado un vídeo de los canes en el interior del inmueble.

Beatriz Martínez, presidenta de Animales Rioja, explica que el propietario de la vivienda y su expareja, la mujer desahuciada, llevaron por la mañana a una perrita diabética al veterinario, pero con la intención de dejarla de nuevo en la casa después de ser atendida. Allí hay otros canes en riesgo que sufren distintas enfermedades como hidrocefalia.

El cumplimiento de unos protocolos, el decomiso de los perros y la implicación del Gobierno de La Rioja deben ir de la mano, según Beatriz Martínez. Entonces las protectoras podrán prestar su colaboración para acoger a los animales. De lo contrario resulta inviable por el coste que supone. Algún centro ha pedido colaboración a quien esté interesado en acoger a uno o varios canes.

El Gobierno de La Rioja está en contacto con el Consistorio y el Seprona para buscar la mejor solución

Por otro lado, la presidenta de Animales Rioja no se explica cómo no saltan las alarmas cuando una misma persona tiene registrados tantos perros (en este caso se habla de 24 con microchips), teniendo en cuenta que el máximo permitido por ley en una vivienda es de cinco. Para aumentar esta cantidad debe ser un núcleo zoológico y cumplir unos requisitos como estar alejados del casco urbano. En Quel el inmueble está en el centro del pueblo.

El lugar no reúne las condiciones para acumular tantos animales, pero estos no estaban maltratados ni malnutridos. En el interior la inquilina tenía varios sacos de comida y los perros eran amigables y no desconfiaban.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Medio Ambiente aseguran que están en contacto con el Consistorio y el Seprona para buscar la mejor solución.