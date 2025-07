Un desahucio en Quel descubre que una mujer guardaba 35 perros en una casa, algunos sin identificación

Un desahucio ejecutado esta mañana en una casa de tres alturas en el número 7 de la avenida de la Santa Cruz de Quel ha ... sacado a la luz la existencia de 35 perros, lo que ha generado un problema de difícil solución. La mujer que residía en la vivienda de su expareja recogía a los perros de la calle, de diferentes razas y tamaños. Al no poder llevárselos ni atenderlos cuando fue desahuciada a las 10.00 horas, se creó una situación de peligro para los canes, que se quedaron en el inmueble, que dispone de terraza y de un huerto en la parte trasera. Además, alguno de los animales necesitaba medicación, algo que comentaba mientras pedía entrar para que no muriesen los canes enfermos.

Poco antes de las 20.00 horas entraron dos personas de la asociación Animales Rioja para atender a los perros, darles agua, comida y la medicación, acompañadas por el dueño. En la calle esperaban tres guardia civiles, dos alguaciles, una concejal y otros vecinos.

Al entrar comprobaron el calor que hacía, que uno de los perros estaba muriéndose y que había varios cachorros. La mujer decía desde la acera de enfrente que uno era ciego y otros sufrían hidrocefalia. En la casa no tenía luz y como la medicación necesita estar refrigerada se la guardaba una vecina.

Desde el Ayuntamiento se quedaron sorprendidos de que en la casa hubiese 35 perros, no tenían constancia, señalaron. También dicen que no había denuncias. Veinticuatro perros disponen de microchip con una dirección de Calahorra y el resto no dispone de identificación. Ahora queda una pregunta en el aire: ¿qué va a pasar con estos perros?