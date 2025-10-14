La Peña Unión 76 celebra este sábado en Pradejón el VI Día del Peñista
Martes, 14 de octubre 2025, 07:58
El próximo sábado la Peña Unión 76 celebrará el VI Día del Peñista. Comenzará a las 12.30 horas con un vermú con la charanga ... Kamikaze y a las 14.30 se llevará a cabo una comida en la Avenida de La Rioja. Continuará con bingo, café concierto con la charanga, juegos, ronda de bares a las 19.30 y de pinchos a las 20.45.
De 23.00 a 02.00 animará la fiesta la discomóvil José Mari. El precio es de 28 euros para los adultos socios y 12 el infantil; y 46 y 22 para los no socos respectivamente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión