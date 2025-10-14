LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Celebración del Día del Peñista en Pradejón, en una imagen de archivo. Peña Unión 76

La Peña Unión 76 celebra este sábado en Pradejón el VI Día del Peñista

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 14 de octubre 2025, 07:58

El próximo sábado la Peña Unión 76 celebrará el VI Día del Peñista. Comenzará a las 12.30 horas con un vermú con la charanga ... Kamikaze y a las 14.30 se llevará a cabo una comida en la Avenida de La Rioja. Continuará con bingo, café concierto con la charanga, juegos, ronda de bares a las 19.30 y de pinchos a las 20.45.

