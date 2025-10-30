El Otoño Cultural Najerillense recorre el arte contemporáneo y la arqueología local

L. R. Jueves, 30 de octubre 2025, 08:42 Comenta Compartir

La asociación Amigos de la Historia Najerillense celebra este mes de noviembre el XV Otoño Cultural Najerillense, un ciclo de conferencias que combina arte contemporáneo y arqueología para profundizar en la historia y el patrimonio del entorno de Nájera.

El programa se abrirá el jueves 6 de noviembre a las 19.30 horas con la intervención de Pablo Bernáldez, coordinador de EspacioArteVACA, de Viniegra de Abajo, quien ofrecerá la charla «Una mirada contemporánea al Alto Najerilla: EspacioArteVACA».

La segunda cita será el viernes 14 de noviembre, también a las 19.30 horas, con los investigadores del CSIC Leonor Peña Chocarro y Carlos López Lacalle, que abordarán el tema «Las cuevas granero de Nájera». El ciclo se cerrará el 20 de noviembre, con la ponencia de Andrea Solana Muñoz, investigadora predoctoral del INCIPIT-CSIC, titulada «La Edad del Hierro en el entorno de Nájera y alrededores».