LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Bernáldez, de Espacio ArteVACA, abrirá las jornadas. LR
Nájera

El Otoño Cultural Najerillense recorre el arte contemporáneo y la arqueología local

L. R.

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:42

Comenta

La asociación Amigos de la Historia Najerillense celebra este mes de noviembre el XV Otoño Cultural Najerillense, un ciclo de conferencias que combina arte contemporáneo y arqueología para profundizar en la historia y el patrimonio del entorno de Nájera.

El programa se abrirá el jueves 6 de noviembre a las 19.30 horas con la intervención de Pablo Bernáldez, coordinador de EspacioArteVACA, de Viniegra de Abajo, quien ofrecerá la charla «Una mirada contemporánea al Alto Najerilla: EspacioArteVACA».

La segunda cita será el viernes 14 de noviembre, también a las 19.30 horas, con los investigadores del CSIC Leonor Peña Chocarro y Carlos López Lacalle, que abordarán el tema «Las cuevas granero de Nájera». El ciclo se cerrará el 20 de noviembre, con la ponencia de Andrea Solana Muñoz, investigadora predoctoral del INCIPIT-CSIC, titulada «La Edad del Hierro en el entorno de Nájera y alrededores».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  3. 3

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  4. 4

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  5. 5

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  6. 6

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  7. 7 Los técnicos superiores sanitarios inician este jueves cuatro días de huelga que dejan en el aire miles de pruebas
  8. 8 Otro kamikaze en la A-68: detenido un conductor borracho en Fontellas
  9. 9 Así es Nacho, el sevillano que ha devuelto la sonrisa a Eva González
  10. 10 El TSJ mantiene la prohibición a los vecinos de Los Lirios de manifestarse en la calzada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Otoño Cultural Najerillense recorre el arte contemporáneo y la arqueología local

El Otoño Cultural Najerillense recorre el arte contemporáneo y la arqueología local