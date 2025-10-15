La Oriental visita a La Rioja Alta

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Veinte representantes de entidades y firmas pertenecientes a la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Oriental, de su Ruta del Vino y del Gobierno de La Rioja compartieron hace unos días una jornada de visita a recursos de La Rioja Alta con el objetivo de conocer de primera mano experiencias turísticas destacadas, fomentar sinergias entre territorios y compartir buenas prácticas que fortalezcan la oferta turística de la Comunidad.

Una quesería en Haro, una bodega y su viñedo en San Asensio y un restaurante y alojamiento en Casalarreina fueron lugares de encuentro.