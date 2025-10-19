La ONU reconoce a Ezcaray como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo Gracias a este galardón, el municipio pasará a formar parte de una red internacional de destinos rurales ejemplares

El alcalde de Ezcaray junto al secretario general de la Organización Mundial del Turismo.

Ezcaray ha sido distinguido oficialmente como 'Best Tourism Village 2025' por UN Tourism, la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas.

El galardón fue ... recogido por el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa de la Cruz, de manos del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili. La ceremonia celebrada en Huzhou City, provincia de Zhejiang (China), se enmarca en el programa que distingue a los pueblos que destacan por su compromiso con el desarrollo turístico sostenible, la preservación del patrimonio y la integración de la comunidad local en la gestión del destino.

De esta manera, los pueblos seleccionados pasan a formar parte de una red internacional de destinos rurales ejemplares, que permite intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y acceder a cooperación técnica y programas de mejora continua. Con la incorporación de Ezcaray y Agaete (Gran Canaria) en la edición de este año 2025, se eleva a doce la cifra de los pueblos españoles reconocidos como Best Tourism Villages by UN Tourism.

