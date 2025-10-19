LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El alcalde de Ezcaray junto al secretario general de la Organización Mundial del Turismo. A. E.

La ONU reconoce a Ezcaray como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo

Gracias a este galardón, el municipio pasará a formar parte de una red internacional de destinos rurales ejemplares

Laura Lezana

Laura Lezana

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:39

Comenta

Ezcaray ha sido distinguido oficialmente como 'Best Tourism Village 2025' por UN Tourism, la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas.

El galardón fue ... recogido por el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa de la Cruz, de manos del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili. La ceremonia celebrada en Huzhou City, provincia de Zhejiang (China), se enmarca en el programa que distingue a los pueblos que destacan por su compromiso con el desarrollo turístico sostenible, la preservación del patrimonio y la integración de la comunidad local en la gestión del destino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

