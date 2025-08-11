LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona de lectura de Ojacastro

Ojacastro reconstruye su zona de lectura vandalizada

El espacio fue destrozado y quemado durante las fiestas de las Reliquias cuando también se rompió la marquesina de un autobús y hubo un botellón en el cementerio

Laura Lezana

Laura Lezana

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:28

Ojacastro ya vuelve a contar con su punto de lectura ubicado junto al lavadero de la localidad que quedó destruido tras las fiestas de las Reliquias ... celebradas el pasado mes de julio. Se trata de una zona que «quemaron intencionadamente». «Tiraron todos los libros que tenemos por el suelo y supongo que muchos acabaron en el río Molinar, que se encuentra a escasos tres metros. También quemaron parte del mueble con los expositores y muchos de los libros por lo que tenemos que desechar un buen porcentaje de ellos», explicaba entonces con resignación el alcalde de la localidad, Luis Martínez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen dos jóvenes de 22 años, uno de ellos riojano, en un accidente cuando regresaban de las fiestas de Vitoria
  2. 2 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  3. 3

    Rioja prevé una de las cosechas más cortas y con una histórica rebaja de rendimientos
  4. 4

    Último baile en López Infante
  5. 5

    Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España
  6. 6 Haro supera los 40 grados y el calor continuará apretando
  7. 7

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Federico García Lorca
  8. 8 Calcinado un pabellón agrícola en Ventas del Baño
  9. 9

    Los caminos del agua y de la piedra
  10. 10

    El Ciudad de Logroño ilusiona en el primer amistoso estival

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ojacastro reconstruye su zona de lectura vandalizada

Ojacastro reconstruye su zona de lectura vandalizada