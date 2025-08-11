Ojacastro reconstruye su zona de lectura vandalizada

Ojacastro ya vuelve a contar con su punto de lectura ubicado junto al lavadero de la localidad que quedó destruido tras las fiestas de las Reliquias ... celebradas el pasado mes de julio. Se trata de una zona que «quemaron intencionadamente». «Tiraron todos los libros que tenemos por el suelo y supongo que muchos acabaron en el río Molinar, que se encuentra a escasos tres metros. También quemaron parte del mueble con los expositores y muchos de los libros por lo que tenemos que desechar un buen porcentaje de ellos», explicaba entonces con resignación el alcalde de la localidad, Luis Martínez.

Pero ese no fue el único acto vandálico que se cometió en Ojacastro, a la noche siguiente de que eso sucediera, también se descubrió que rompieron el cristal de la marquesina del autobús. Además, hubo jóvenes que realizaron un botellón en el cementerio del pueblo y fue una propia vecina la que se encontró toda la basura y la recogió.

Ampliar

Ahora, el Ayuntamiento ha vuelto ha construir el punto de lectura, que llevaba en la localidad desde el año 2023 y, como afirmó el edil, «era muy especial para vecinos y visitantes». En él se dejaban libros que alguien no quería y cualquiera podía cogerlos, dando una segunda vida y fomentando la lectura entre la población.

Ahora Martínez agradece a las personas que han hecho posible volver a poner en marcha esta iniciativa y ha un llamamiento a la población a participar donando sus libros y demostrando que «la cultura puede con el vandalismo y siempre va a ser así, por mucho que unos pocos descerebrados crean que para divertirse deben destruir lo que los demás construyen».