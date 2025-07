Ojacastro denuncia un botellón en el cementerio y varios actos vandálicos

Las fiestas de las Reliquias de Ojacastro han dejado un sabor amargo a los vecinos de este pequeño pueblo que han cerrado estas jornadas con ... múltiples incidencias. Por un lado, en la noche del pasado viernes al sábado se quemó «intencionadamente» la zona de lectura ubicada junto al lavadero. «Tiraron todos los libros que tenemos por el suelo y supongo que muchos acabaron en el río Molinar, que se encuentra a escasos tres metros», explica con resignación Luis Martínez, alcalde de la localidad.

«También quemaron parte del mueble con los expositores y muchos de los libros por lo que tenemos que desechar un buen porcentaje de ellos», continúa.

Se trata de un punto de intercambio de libros que se instaló en Ojacastro en el año 2023 y que era «muy especial» tanto para vecinos como para visitantes. «Era un espacio que se había habilitado con esfuerzo y cariño y mucha gente participaba», comenta el edil. «Este acto no solo es una falta de respeto hacia el mobiliario público, sino también una muestra de incivismo e incultura que no representa los valores de nuestro pueblo. Atentar contra un espacio pensado para fomentar la lectura, el encuentro y la tranquilidad dice mucho de quienes lo hacen, y nada bueno», denuncian.

Ampliar Zona de lectura incendiada, ubicada junto al lavadero. LR

Pero este no fue el único acto vandálico que se cometió en la localidad y es que a la noche siguiente descubrieron que también rompieron el cristal de una de las marquesinas del autobús. «A esto hay que sumarle el destrozo de varias macetas, la rotura de la bicicleta de un niño, peleas varias durante la verbena, la llegada de una ambulancia y la Guardia Civil a recoger gente perjudicada, ...», explican.

Además, también hubo jóvenes que realizaron un botellón en el cementerio del pueblo: «Una vecina también me dijo que había chavales que habían estado dentro y que encima de las lápidas había de todo. Fue ella misma la que tiró todo al contenedor y lo limpió».

Por ello, desde el Ayuntamiento de Ojacastro condenan «rotundamente» este tipo de comportamientos que «perjudican a toda la comunidad y deterioran el entorno que tanto cuidamos entre todos». Ante todo esto sucedido, Luis Martínez se muestra impotente: «No podemos investigar ni hacer nada porque no tenemos ni idea, no tenemos cámaras en el pueblo». Por ello, pondrán todo lo sucedido en conocimiento de la Guardia Civil y piden a la ciudadanía que ayude a descubrir a los autores de estos hechos: «Pedimos la colaboración ciudadana para identificar a los responsables y apelamos a la conciencia colectiva para que hechos así no vuelvan a repetirse nunca más».