Vista panorámica de Quel, en una imagen de archivo. E.P.

Oferta de cursos y talleres en la casa de cultura de Quel

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:52

El Ayuntamiento de Quel oferta para la temporada 2025-2026 diferentes actividades en la casa de cultura dirigidas a todos los públicos como un taller de costura, vainicas, bolillos, ganchillo, punto y patchwork impartido por Luis Pascual. Otro de teatro infantil dirigido por Pilar Martínez Yanguas para grupos de niños de 4 a 6 años y de 10 a 14.

El programa cuenta además con clases de dibujo y pintura tanto para niños como para adultos con técnicas de óleo, acrílico, carboncillo y acuarelas, a cargo de Félix Martínez-Losa; clases de inglés desde primero de infantil con Academia Don't; curso de meditación con la psicóloga Inés Madurga; taller de envejecimiento activo de los servicios sociales y gestión emocional para adultos con Marcos Heras.

El Consistorio también ha preparado cursos de educación para adultos de enseñanzas iniciales, castellano para inmigrantes, graduado en ESO e informática.

