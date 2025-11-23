LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las obras de dos calles de Valdemadera han costado 256.238 euros y el Gobierno regional financia el 88%

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:24

Comenta

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el director general de Política Local, Óscar León, visitaron el viernes las obras de las calles Fuente e Iglesia y su entorno, promovidas por el Ayuntamiento y cofinanciadas por el Gobierno regional. También participó el alcalde, Ildefonso Fernández.

Costaron 256.238,77 euros y el Ejecutivo riojano se hizo cargo del 88,4%, 226.506,24 euros (el 25% pertenece a fondos europeos). Se han renovado redes de abastecimiento y saneamiento de agua, instalado una nueva acometida en la fuente de la iglesia y los trabajos incluyeron la canalización de la acequia, soterramiento de servicios y mejoras de pavimento y zonas peatonales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un riojano escribirá la sentencia que condenará al fiscal general
  2. 2

    Las quince casas del millón de euros
  3. 3

    «Me quedé mortalmente solo; sin María yo ya no seguiría viviendo»
  4. 4 Detenida en Estella tras robar una maleta en la estación de autobuses de Logroño
  5. 5

    El paraíso riojano del cachopo
  6. 6

    El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12
  7. 7

    Rescatada una senderista herida en San Millán de la Cogolla
  8. 8

    «Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»
  9. 9 Las afecciones en las carreteras riojanas por la nieve: un puerto cerrado y varios con cadenas
  10. 10 El marcador | Los resultados de la jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las obras de dos calles de Valdemadera han costado 256.238 euros y el Gobierno regional financia el 88%