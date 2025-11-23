Las obras de dos calles de Valdemadera han costado 256.238 euros y el Gobierno regional financia el 88%

Sanda Sainz Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:24 Comenta Compartir

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el director general de Política Local, Óscar León, visitaron el viernes las obras de las calles Fuente e Iglesia y su entorno, promovidas por el Ayuntamiento y cofinanciadas por el Gobierno regional. También participó el alcalde, Ildefonso Fernández.

Costaron 256.238,77 euros y el Ejecutivo riojano se hizo cargo del 88,4%, 226.506,24 euros (el 25% pertenece a fondos europeos). Se han renovado redes de abastecimiento y saneamiento de agua, instalado una nueva acometida en la fuente de la iglesia y los trabajos incluyeron la canalización de la acequia, soterramiento de servicios y mejoras de pavimento y zonas peatonales.

Valdemadera