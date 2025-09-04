LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nuevo centro de salud de Oyón, ubicado en la calle Fueros, 11. IREKIA

El nuevo centro de salud de Oyón entra en funcionamiento

Con una inversión de tres millones de euros, el edificio duplica su superficie útil y ofrece un servicio más amplio con Pediatría y Salud Bucodental

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:41

El nuevo centro de salud de Oyón ha abierto sus puertas esta semana para dar servicio a los más de 3.600 habitantes que residen ... en la localidad riojanoalavesa y sus alrededores. Se trata de un edificio que duplica la superficie útil del anterior, ubicado en la calle Fueros 11, en el que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza ha invertido tres millones de euros buscando reforzar la Atención Primaria en la comarca de Rioja Alavesa.

