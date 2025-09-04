El nuevo centro de salud de Oyón entra en funcionamiento
Con una inversión de tres millones de euros, el edificio duplica su superficie útil y ofrece un servicio más amplio con Pediatría y Salud Bucodental
Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:41
El nuevo centro de salud de Oyón ha abierto sus puertas esta semana para dar servicio a los más de 3.600 habitantes que residen ... en la localidad riojanoalavesa y sus alrededores. Se trata de un edificio que duplica la superficie útil del anterior, ubicado en la calle Fueros 11, en el que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza ha invertido tres millones de euros buscando reforzar la Atención Primaria en la comarca de Rioja Alavesa.
La construcción del nuevo edificio se han realizado durante cerca de un año y se ha instalado en una parcela de 574 metros cuadrados. Cuenta con un total de tres plantas para albergar los distintos servicios sanitarios: tres consultas de Medicina de Familia y otras tres de Enfermería; una de Pediatría y otra de Enfermería Pediátrica; una sala polivalente para extracciones, curas y pruebas funcionales; una consulta de docencia/formación, dos consultas para Odontólogo e Higienista Bucodental, una consulta de Matrona y sala de actividades grupales; además de un área administrativa, sala de reuniones, dos dormitorios para las guardias de los sanitarios y aseos/vestuarios.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.