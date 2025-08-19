Nueva infraestructura para encauzar la yasa de Valdeladrones en Grávalos

Las obras de mejora de la carretera LR-385 (entre el punto kilométrico 4 y el 4,3), en Grávalos, avanzan a buen ritmo ... y en estos momentos se está construyendo el marco de hormigón armado por el que pasará el cauce de la yasa de Valdeladrones, una vez que entre en funcionamiento el cambio de trazado.

Esta nueva infraestructura tiene una longitud de 31 metros y una sección de 7,2 por 5,2 metros. Sólo le falta el dintel.

Los trabajos, impulsados por el Gobierno de La Rioja, cuentan con un presupuesto de 686.365,11 euros (IVA incluido) y fueron adjudicados a Riojana de Asfaltos S.A. Comprenden la construcción de un tramo de 300 metros de longitud que sustituirá al actual. De esta manera se evitará el trazado sinuoso, con tres curvas muy cerradas y un estrechamiento en el puente sobre el barranco, que impide el paso de simultáneo de vehículos en las dos direcciones, algo que provocaba que esta parte de la vía fuese muy peligrosa y ocasionaba accidentes por salida de la carretera.

La nueva calzada tendrá 7,2 metros de ancho, dos carriles de 3 metros y arcenes de 60 centímetros. La LR-385 una Grávalos con el cruce de la LR-289 que conecta Alfaro con Las Ventas, pedanía de Cervera.