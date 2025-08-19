LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Obras en la carretera LR-385 en el término de Grávalos. G. L.R.

Nueva infraestructura para encauzar la yasa de Valdeladrones en Grávalos

Las obras de la LR-385 avanzan a buen ritmo y conllevan el cambio de trazado para evitar una zona de curvas sinuosas con un puente estrecho

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 19 de agosto 2025, 08:23

Las obras de mejora de la carretera LR-385 (entre el punto kilométrico 4 y el 4,3), en Grávalos, avanzan a buen ritmo ... y en estos momentos se está construyendo el marco de hormigón armado por el que pasará el cauce de la yasa de Valdeladrones, una vez que entre en funcionamiento el cambio de trazado.

