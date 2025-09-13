LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Manzanos visitó las instalaciones con representantes municipales. G. L. R.

Nueva depuradora para Herramélluri y Ochánduri

María Caro

María Caro

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:01

La nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que dará servicio a los municipios de Herramélluri y Ochánduri ya está en marcha, y garantiza ... el tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas en ambos núcleos, previamente a su vertido al río Tirón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

