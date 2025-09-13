Nueva depuradora para Herramélluri y Ochánduri
Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:01
La nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que dará servicio a los municipios de Herramélluri y Ochánduri ya está en marcha, y garantiza ... el tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas en ambos núcleos, previamente a su vertido al río Tirón.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, visitó ayer las instalaciones, un proyecto para la mejora del saneamiento y depuración de aguas que ha sido ejecutado por el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja con una inversión de 2.060.025 euros. «Se trata de una de las actuaciones prioritarias del Plan Director de Saneamiento y Depuración 2016-2027 para renovar las redes que aseguren a los vecinos agua de calidad, y al mismo tiempo seguir avanzando en el alto porcentaje de depuración en los pequeños municipios», explicó.
