Autoridades y personal sanitario posan en Villanueva de Cameros con la nueva ambulancia todoterreno.
Autoridades y personal sanitario posan en Villanueva de Cameros con la nueva ambulancia todoterreno. G.L.R.

Una nueva ambulancia todoterreno cubre todo el Camero Nuevo desde Villanueva

El vehículo dará servicioa dieciséis municipiosdel Alto Iregua, así como a Viniegra de Arriba, Laguna e incluso Viguera

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

El Camero Nuevo cuenta ya con una nueva ambulancia todoterreno adaptada a la complejidad orográfica de la zona. El nuevo vehículo, tal y como presentó ayer el consejero y portavoz del Gobierno de La Rioja Alfonso Domínguez, «satisface una demanda de los profesionales sanitarios y de los vecinos de los dieciséis municipios de la N-111, desde Panzares hasta el límite provincial con Soria, a los que dará cobertura». La ambulancia de la Zona Básica de Salud del Camero Nuevo y con base en Villanueva está dotada con todos los servicios de soporte vital básico pero en un tamaño más reducido para poder acceder sin problemas por las calles estrechas de los pueblos y a lugares a los que sólo se puede llegar por caminos de tierra o mal asfaltados.

El nuevo vehículo sanitario está diseñado para desplazarse con eficacia por terrenos irregulares. La ambulancia también prestará apoyo a Viniegra de Arriba y a Laguna de Cameros cuando estén ocupadas las ambulancias que les corresponden a estos municipios, las de Nájera y Ribafrecha, e incluso también a Viguera si fuera necesario. Alberto Pellejero, gerente de La Rioja Cuida, destacó que el vehículo ha sido adaptado «para responder a las necesidades que presenta la zona y a las inclemencias del tiempo, como la nieve o la lluvia». La incorporación de este vehículo «garantiza la igualdad en la atención a todos los ciudadanos riojanos, residan donde residan», añadió Alfonso Domínguez.

