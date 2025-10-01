Otras noticias de Santo Domingo y San Asensio

Laura Lezana Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:48 Comenta Compartir

Santo Domingo Cooperación riojana en una muestra

Santo Domingo ya cuenta con la exposición de fotografías 'Cooperación Riojana: un compromiso compartido', compuesta por 17 imágenes de seis proyectos de cooperación que se pueden encontrar en la plaza de España.

San Asensio Nueva cita de la Fiesta del Pisado de la Uva

Para celebrar la XVII edición de la Fiesta del Pisado de la Uva, Bodegas Lecea, en San Asensio, ofrecerá esta actividad, premiada como Mejor Experiencia Enoturística Nacional, este sábado en el lago de la bodega. Los horarios en los que estará disponible serán de 10.30 a 15 horas y de 16.30 a 19 horas. El domingo, además de volver a realizar esta experiencia de 10.30 a 12 horas, se podrá disfrutar también del prensado tradicional de uva en el trujal. Y ambos días habrá más experiencias como catas, visitas o degustaciones.