Otras noticias de Santo Domingo, Lapuebla y Elciego

C. F. C. R.

Breves con las informaciones de actualidad riojana

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:18

  1. Lapuebla y Elciego

    Talleres de 'Dancehall' para chicas

El Gobierno Vasco, con la colaboración de los Ayuntamientos de Lapuebla de Labarca y Elciego, ha organizado una serie de talleres de 'Dancehall' para chicas a partir de 12 años. Estas clases de baile a cargo de la bailarina Amaia Sinobas se llevarán a cabo entre el mes de octubre y noviembre en ambas localidades, la inscripción será gratuita y las plazas son limitadas. Informa Marta Hermosilla

  1. Rioja Alavesa

    Paseos saludables todos los miércoles

Rioja Alavesa vuelve con una nueva edición de sus paseos saludables por varios pueblos de la comarca. Se realizarán todos los miércoles en Labastida, Laguardia y Oyón a partir de las 10.00 horas y todos partirán desde la plaza Mayor. El paseo durará una hora aproximadamente y el recorrido será de unos 4 kilómetros. No precisan de inscripción. Informa Marta Hermosilla

  1. Santo Domingo

    Enfoque Rioja llega a Santo Domingo con su muestra solidaria

C. F. C. R.

El Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo ya acoge la exposición 'Enfoque Nocturno', una muestra solidaria protagonizada por miembros de la asociación fotográfica Enfoque Rioja a beneficio de la Red Vecinal contra la Violencia de Género. Esta podrá visitarse hasta el 25 de octubre, de lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas.

