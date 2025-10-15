Otras noticias de Santo Domingo de la Calzada Breves con las informaciones de actualidad riojana

Santo Domingo Premiado en la Gala de Fray Vicente

La Asociación de Personas Sordas de La Rioja recibió el Primer Trofeo Fray Vicente de Santo Domingo de manos del alcalde calceatense, Raúl Riaño. La gala se celebró en el Teatro Avenida.

Santo Domingo Santo Domingo parte en romería en recuerdo del milagro

Santo Domingo de la Calzada celebró su tradicional romería a la ermita de la Mesa del Santo en la que se conmemoró el milagro del peregrino ahorcado y el del gallo y la gallina, de especial importancia para los calceatenses. Como es costumbre en la ceremonia, Francisco Valer, el cuidador de las aves, fue el encargado de transportarlas hasta el templo.

