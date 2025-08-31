Otras noticias de Pradejón, Rincón de Soto, Igea y El Villar de Arnedo

Sanda Sainz Domingo, 31 de agosto 2025, 09:14 Comenta Compartir

Pradejón Hoy, pregón y coronación de reinas

Después de la espectacular fiesta del rock de ayer de Praderock, hoy continúan los actos previos a las celebraciones patronales de San Antonio en Pradejón con un concierto de la banda de música y Luis Muñoz tributo a Camilo Sesto y Raphael, a las 20.30, pregón homenaje a la banda por su 25 aniversario a las 21.30 y, a las 22.30, coronación e imposición de pañuelos a la reinas de 2025, en la Plaza de la Constitución. Informa Sanda Sainz

Rincón de Soto Inscripciones en los cursos para adultos

Los cursos de educación de adultos comenzarán a el 13 de octubre en Rincón de Soto. Habrá de castellano para inmigrantes con perfección a la escritura y comprensión lectora, otro para obtener el título oficial de ESO a través de prueba libre, también de conocimientos básicos de primaria. Los interesados pueden inscribirse e informarse en la ludoteca municipal de lunes a jueves, en horario de 10.00 a 13.00.

Igea Nuevo proyecto para el emprendimiento

El Ayuntamiento de Igea ha puesto en marcha una nueva acción dirigida al emprendimiento, para generar actividad económica y luchar contra la despoblación. Se trata del proyecto 'Aceleradora de Ideas para el Desarrollo Rural Riojano', que ha sido adjudicado a Ieteam Group y será ejecutado por Nexio Consulting. A través de la web igeaemprende.com está disponible la información, inscripciones y así como el seguimiento.

El Villar de Arnedo Plazo para apuntarse en los ranchos

El Ayuntamiento de El Villar de Arnedo ha abierto el plazo para inscribirse en el concurso de ranchos que se celebrará el 13 de septiembre durante las fiestas patronales en honor al Santo Cristo de los buenos Temporales. Los interesados pueden apuntarse hasta el 11 de septiembre en el Consistorio, de 11.00 a 14.00 horas. El ganador recibirá un premio de 60 euros y el segundo tendrá 40.