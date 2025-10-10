Otras noticias de Pradejón y Corera

Sanda Sainz Viernes, 10 de octubre 2025, 08:08 Comenta Compartir

Pradejón Licitación del bar de la carpa de San Ponciano de Pradejón

El Consistorio de Pradejón licita la adjudicación de una barra de bar en la carpa municipal con motivo de las fiestas de San Ponciano. El presupuesto base es de 2.500 euros, mejorable al alza. Quien gestione la barra podrá abrir al público los días 21 y 22 de noviembre durante el café teatro de cada jornada y en las dos sesiones de baile de tarde y noche (hasta las 04.00).

Corera 418.150 euros de presupuesto en 2025

El Ayuntamiento de Corera ha publicado en el BOR la aprobación definitiva del presupuesto general para 2025 que suma 418.150 euros. La mayor parte de gastos, 230.070 euros, corresponde a bienes corrientes y servicios. A personal se destinan 84.495 euros. Cuenta con un secretario interventor, un trabajador de usos múltiples y otro empleado de limpieza.