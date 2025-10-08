Otras noticias de Haro, Rincón de Soto y Arnedo

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:52

  1. Rincón de Soto

    Abierto el plazo de solicitud de subvenciones para las asociaciones

El Consistorio de Rincón de Soto ha abierto el plazo para que las asociaciones de la localidad puedan presentar la solicitud de subvenciones, hasta el 31 de octubre. La documentación requerida está disponible en la sede electrónica y también en las oficinas municipales, en horario de 10.00 a 14.00, de lunes a viernes. Informa Sanda Sainz

  1. Haro

    La gala Best Of, hoy en Bodegas Bilbaínas

Más de 200 profesionales del enoturismo se han acreditado para asistir hoy a la gala de los Premios Best Of Wine Tourism 2026 Bilbao-Rioja, que se celebrará en Bodegas Bilbaínas, en Haro. En ella se premiará a las mejores entidades enoturísticas de más de cincuenta preseleccionadas como candidatos. Un galardón que obtuvo la bodega jarrera en la categoría Best Of Wine Tourism Internacional Global Winner 2025 de La Rioja. Informa María Caro

  1. Arnedo

    Amac entrega los premios de la XXXI Marcha a Vico

AMAC

La Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca (Amac) entregó días atrás los premios a los ganadores de los sorteos realizados durante la Concentración en Vico, la tradicional marcha que abrió su curso el pasado 14 de septiembre: sus directivos entregaron los premios de 1.000 y 500 euros y un par de calzados donados por Pitillos. Informa Ernesto Pascual

