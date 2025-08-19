Otras noticias de Haro, Casalarreina y Treviana

La Rioja Martes, 19 de agosto 2025, 08:52 Comenta Compartir

La Rioja Big Band llena de ritmo los Jardines de la Vega

Ampliar LR

La Rioja Big Band ha llevado su música a los Jardines de la Vega de Haro, donde vecinos y visitantes que han llegado a la localidad han podido disfrutar durante la hora del vermú para acompañar así su mediodía. Se trata de una actividad incluida en el programa del Verano Cultural realizada por el Ayuntamiento de Haro. Informa Laura Lezana

Casalarreina Casalarreina celebrará las fiestas de San Vitores del 23 al 26 de agosto

Casalarreina se prepara para acoger sus fiestas de San Vitores que darán comienzo este próximo sábado con el Mercado de Artesanía Agroalimentaria y el pasabares a cargo de la charanga 'Ascape' a las 13.00 horas. Así, en un total de cuatro jornadas festivas, la localidad riojalteña acogerá distintas actividades como degustaciones, parque infantil acuático, bingo, y distintas actuaciones musicales con macro discotecas o dj que cerrarán las jornadas para los más fiesteros y que concluirán el próximo martes 26 de agosto. Informa Laura Lezana

Treviana Gran acogida del Treviana RACE

Ampliar A.R.

Treviana ha acogido la primera edición de Treviana RACE: Autos locos, la cual ha contando con una gran afluencia de público y con la participación de 22 autos procedentes de Soria, Zaragoza, País Vasco, Navarra y La Rioja. El ganador a mejor crono ha sido Josu Cantabrana, descendiente de Treviana y el premio a la carrocería más original ha ido a parar a Sancho Díez Gil, procedente de Soria, con su auto inspirado en una ambulancia. Txosna Treviana celebra el éxito de la carrera y su precursor, Jonathan Gamboa, ha compartido su sueño de que esta carrera «sea el inicio de un campeonato riojano al estilo de la 'euskalcopa'». Todos los participantes han recibido como obsequio queso y aceite de Los Cameros y 125 lugareños han acabado la jornada en una cena sidrería a cargo de los organizadores de Txosna Treviana.