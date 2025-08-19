LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A. R.

Otras noticias de Haro, Casalarreina y Treviana

Breves con las informaciones de la actualidad riojana

La Rioja

Martes, 19 de agosto 2025, 08:52

  1. La Rioja Big Band llena de ritmo los Jardines de la Vega

LR

La Rioja Big Band ha llevado su música a los Jardines de la Vega de Haro, donde vecinos y visitantes que han llegado a la localidad han podido disfrutar durante la hora del vermú para acompañar así su mediodía. Se trata de una actividad incluida en el programa del Verano Cultural realizada por el Ayuntamiento de Haro. Informa Laura Lezana

  1. Casalarreina

    Casalarreina celebrará las fiestas de San Vitores del 23 al 26 de agosto

Casalarreina se prepara para acoger sus fiestas de San Vitores que darán comienzo este próximo sábado con el Mercado de Artesanía Agroalimentaria y el pasabares a cargo de la charanga 'Ascape' a las 13.00 horas. Así, en un total de cuatro jornadas festivas, la localidad riojalteña acogerá distintas actividades como degustaciones, parque infantil acuático, bingo, y distintas actuaciones musicales con macro discotecas o dj que cerrarán las jornadas para los más fiesteros y que concluirán el próximo martes 26 de agosto. Informa Laura Lezana

  1. Treviana

    Gran acogida del Treviana RACE

A.R.

Treviana ha acogido la primera edición de Treviana RACE: Autos locos, la cual ha contando con una gran afluencia de público y con la participación de 22 autos procedentes de Soria, Zaragoza, País Vasco, Navarra y La Rioja. El ganador a mejor crono ha sido Josu Cantabrana, descendiente de Treviana y el premio a la carrocería más original ha ido a parar a Sancho Díez Gil, procedente de Soria, con su auto inspirado en una ambulancia. Txosna Treviana celebra el éxito de la carrera y su precursor, Jonathan Gamboa, ha compartido su sueño de que esta carrera «sea el inicio de un campeonato riojano al estilo de la 'euskalcopa'». Todos los participantes han recibido como obsequio queso y aceite de Los Cameros y 125 lugareños han acabado la jornada en una cena sidrería a cargo de los organizadores de Txosna Treviana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una logroñesa en un accidente en la autovía Logroño-Pamplona
  2. 2 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  3. 3 El Último de la Fila no viene a Logroño, pero Manolo García sí
  4. 4 El más antiguo de Logroño
  5. 5 El Consejo vota este martes el relevo de su director general, José Luis Lapuente
  6. 6 Tres detenidos tras la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  7. 7 Trasladadas tres personas al San Pedro por inhalación de humo tras un incendio en Castañares de Rioja
  8. 8 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  9. 9 Un muerto y cuatro heridos tras una pelea multitudinaria en Almería
  10. 10 Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, imputado por cuatro violaciones y otros 28 delitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Otras noticias de Haro, Casalarreina y Treviana

Otras noticias de Haro, Casalarreina y Treviana