LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LR

Otras noticias de Haro, Arnedo, Autol e Igea

Breves con las informaciones de actualidad riojana

Ernesto Pascual
Sanda Sainz
María Caro

Ernesto Pascual, Sanda Sainz y María Caro

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:17

Comenta
  1. Haro

    El Club de Lectura del IRJ comenzó en el instituto de Haro

M.C.

Más de 100 estudiantes del IES Manuel Bartolomé Cossio de Haro participaron en la primera sesión del Club de Lectura del IRJ con la escritora riojana Manuela Díaz y su obra '¿Qué saben las estrellas?'. También acudieron el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y la directora del centro, Elena Gurría. Informa María Caro

  1. Autol

    Los viernes despiertan principitos en Autol

La biblioteca municipal de Autol vuelve a organizar su taller estrella, 'Los viernes despertamos principitos', que tiene el objetivo de despertar entre los niños su amor por la lectura. Las plazas son limitadas y las inscripciones se recogen hasta el 22 de octubre. Esta actividad está destinada a participantes de 4 a 6 años. Informa Sanda Sainz

  1. Arnedo

    Calzados Victoria suma ayuda a Francisca Bretón

La tienda Calzados Victoria de Arnedo se une a los fines de la Fundación Francisca Bretón: destinará el 1% de sus ventas a colaborar impulsando los programas sociales y culturales que la Fundación realiza para atender a las personas de todas las edades con trastornos cognitivos de la ciudad y la comarca. Informa Ernesto Pascual

  1. Igea

    Venta de tiques para las Jornadas Micológicas

La Asociación Cultural Igeensis ha puesto a la venta los tiques para las degustaciones de las XXII Jornadas Micológicas de Igea que este año se celebrarán los días 24, 25 y 26 de octubre. Los citados tiques son para utilizar el sábado 25, cuestan 17 euros a los socios y 20 al resto, incluyen seis vinos, seis pinchos y postre Papín. Se pueden adquirir en los bares colaboradores o por WhatsApp en el número de teléfono 669 429 832 (Cristina). Informa Sanda Sainz

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Otras noticias de Haro, Arnedo, Autol e Igea

Otras noticias de Haro, Arnedo, Autol e Igea