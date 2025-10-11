Otras noticias de Haro, Arnedo, Autol e Igea

Haro El Club de Lectura del IRJ comenzó en el instituto de Haro

Más de 100 estudiantes del IES Manuel Bartolomé Cossio de Haro participaron en la primera sesión del Club de Lectura del IRJ con la escritora riojana Manuela Díaz y su obra '¿Qué saben las estrellas?'. También acudieron el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y la directora del centro, Elena Gurría. Informa María Caro

Autol Los viernes despiertan principitos en Autol

La biblioteca municipal de Autol vuelve a organizar su taller estrella, 'Los viernes despertamos principitos', que tiene el objetivo de despertar entre los niños su amor por la lectura. Las plazas son limitadas y las inscripciones se recogen hasta el 22 de octubre. Esta actividad está destinada a participantes de 4 a 6 años. Informa Sanda Sainz

Arnedo Calzados Victoria suma ayuda a Francisca Bretón

La tienda Calzados Victoria de Arnedo se une a los fines de la Fundación Francisca Bretón: destinará el 1% de sus ventas a colaborar impulsando los programas sociales y culturales que la Fundación realiza para atender a las personas de todas las edades con trastornos cognitivos de la ciudad y la comarca. Informa Ernesto Pascual

Igea Venta de tiques para las Jornadas Micológicas

La Asociación Cultural Igeensis ha puesto a la venta los tiques para las degustaciones de las XXII Jornadas Micológicas de Igea que este año se celebrarán los días 24, 25 y 26 de octubre. Los citados tiques son para utilizar el sábado 25, cuestan 17 euros a los socios y 20 al resto, incluyen seis vinos, seis pinchos y postre Papín. Se pueden adquirir en los bares colaboradores o por WhatsApp en el número de teléfono 669 429 832 (Cristina). Informa Sanda Sainz